Free : les coordonnées bancaires de 5 millions de clients seraient en vente sur le Dark Web

L'opérateur Free aurait été la cible d'une piratage massif. Un hacker revendique le vol de 5 millions d'IBAN de clients, mais pas que. Les données personnelles de 19 millions de personnes sont aussi concernées, si la fuite se vérifie.

Décidément, rien ne va plus pour les fournisseurs d'accès à Internet français. On ne parle pas de perte de clients, mais plutôt des fuites de leur données personnelles. Début septembre, SFR accusait le coup après le vol de 50 000 dossiers d'abonnés. À peine 2 semaines plus tard, l'opérateur confirmait que des IBAN avaient également été subtilisés par des hackers. Cette fois-ci, ce n'est pas la firme au carré rouge qui est visée, mais Free.

Après avoir subit le piratage des informations de 14 millions de ses clients, le FAI pourrait faire face à deux nouvelles fuites. La première bat le record de la précédente : 19 millions de personnes touchées. La deuxième concerne moins de monde, 5 millions, mais elle est particulièrement inquiétante. Ce sont ici les coordonnées bancaires qui auraient été récupérées par les pirates. Plus précisément les IBAN, comme pour SFR.

Suite à un piratage massif, 5 millions d'IBAN de clients Free seraient dans la nature

En vente sur le Dark Web, les 2 bases de données n'ont pour le moment pas de prix affiché. Si nous parlons au conditionnel depuis le début de cet article, c'est parce que pour le moment, il convient de se méfier. Le cybercriminel qui revendique le vol a créé son compte juste avant de publier son “annonce”, sachant que le larcin daterait du 17 octobre 2024. Il poste des captures d'écran sur lesquelles on voit des noms, prénoms, numéros de téléphone, adresses postales, date de naissance, adresses mail…

Mais il n'est pas exclu qu'il s'agisse d'une liste générée par une intelligence artificielle pour paraître crédible. Un procédé qui se développe de plus en plus selon l'expert en cybersécurité SaxX. Nous avons contacté Free, mais à l'heure où nous publions cet article, nous n'avons pas reçu de réponse. Dans l'attente, rien ne vous empêche de jouer la prudence en changeant le mot de passe d'accès à votre compte client Free, et à surveiller étroitement votre compte bancaire pour repérer tout mouvement suspect.