Stellantis rappelle ses véhicules à cause d’un problème d’airbag, plus de 8 millions de voitures concernées

Stellantis est en pleine crise en raison d'airbags défectueux fournis par Takata. Après les C3 et DS3, ce sont maintenant les C4, DS4 et DS5, ainsi que des véhicules Opel, qui sont concernés. En tout, huit millions de voitures pourraient être rappelées.

Les rappels de véhicules pour des problèmes de sécurité sont fréquents dans l'industrie automobile. Récemment, la marque Citroën a dû rappeler des centaines de milliers de véhicules en raison d'airbags défectueux. Les conducteurs de ces modèles ont reçu des courriers leur demandant d'arrêter immédiatement d'utiliser leur véhicule. Cela concernait déjà 181 700 propriétaires de C3 en France, ainsi que des DS3 fabriquées entre 2009 et 2019, en raison d'un dysfonctionnement grave qui pouvait blesser les occupants en cas d'accident.

Sur le même sujet – Porsche doit encore rappeler cette voiture car elle peut prendre feu, voici pourquoi

Le constructeur automobile Stellantis, qui regroupe des marques comme Citroën, Peugeot, Opel, Fiat et Chrysler, a récemment annoncé un nouveau rappel. Mais ce dernier est bien plus massif, il concerne plusieurs modèles de voitures en raison d'airbags défectueux fournis par l'équipementier japonais Takata. Après les Citroën C3 et DS3, ce sont maintenant les C4, DS4 et DS5, ainsi que certains véhicules de la marque Opel, qui sont concernés. Au total, ce sont huit millions de véhicules produits entre 2009 et 2019 qui doivent être rappelés.

Stellantis doit rappeller 8 millions de véhicules

Les airbags Takata ont déjà causé des rappels importants dans le passé qui ont touché diverses marques à travers le monde. En cas d'accident, ces derniers peuvent projeter des pièces métalliques dangereuses pour les occupants du véhicule. Ce problème a conduit à des rappels de millions de véhicules depuis 2014. La situation actuelle chez Stellantis est similaire, avec de nouveaux modèles ajoutés à la liste des véhicules rappelés.

Stellantis a déjà commencé à envoyer des courriers aux propriétaires des véhicules concernés en organisant le rappel par lot en fonction de l'âge des voitures. Les conducteurs peuvent continuer à les utiliser jusqu'à ce que leur airbag soit remplacé, sauf pour les modèles où le risque est jugé trop important.

A lire également – Cette Tesla parcourt 700 000 km avec la batterie d’origine, est-ce la fin du thermique ?

Ce rappel des airbags Takata est l'un des plus vastes de l'histoire de l'automobile. Stellantis a provisionné 951 millions d'euros pour couvrir les coûts de ces rappels. Le constructeur devra répondre rapidement et efficacement pour restaurer la confiance des conducteurs et assurer la sécurité de ses véhicules.

Source : leparisien