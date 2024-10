Free : un pirate vole les données de 19 millions d’utilisateurs, c’est la pire cyberattaque de l’histoire de l’opérateur

L'opérateur dirigé par Xavier Niel vient d'être victime de la pire cyberattaque de son histoire. Un pirate s'est attaqué à l'un des outils de gestion de l'entreprise. Résultat, il prétend avoir en sa possession les données des fiches clients de l'intégralité des abonnés Free Mobile et Freebox.

2024 a été définitivement une année noire pour les entreprises françaises sur le plan de la cybersécurité. Pour cause, on ne compte plus le nombre de cyberattaques dirigées contre de grandes enseignes hexagonales. Souvenez-vous, en septembre dernier, un pirate est parvenu à récupérer les données de millions de clients de Cultura, Boulanger, Truffaut ou encore Cybertek.

Il y a à peine quelques jours, nous avons évoqué dans nos colonnes le piratage d'Ornikar, la célèbre plateforme d'auto-écoles en ligne. Au total, les données de 4,3 millions d'apprentis conducteurs ont été compromises.

Free visé par une cyberattaque historique

Et maintenant, c'est au tour de Free d'être victime d'une cyberattaque d'une ampleur sans précédent. Dans un mail envoyé à ses clients, l'opérateur mené par Xavie Niel explique que des pirates ont ciblé l'un de ses outils de gestion.

Cette attaque a entraîné “un accès non autorisé à une partie des données personnelles associées à votre compte abonné”. Plus précisément, les hackers sont parvenus à s'emparer des fiches clients des 19 millions d'abonnés Free Mobile et Freebox. Ces fiches comprennent notamment :

nom et prénom de l'abonné

adresse mail et postale

date et lieu de naissance

numéro de téléphone

identifiant abonné et données contractuelles (type d'offre souscrite, date de souscription, abonnement actif ou non)

L'opérateur oublie de mentionner les IBAN

Dans une vaine tentative de se montrer rassurant, le Trublion du net affirme qu'aucun mot de passe n'est concerné. En revanche, ce qu'il ne précise pas dans son mail, c'est que les pirates ont réussi à récupérer les IBAN (International Bank Account Number) de 5,1 millions d'abonnés Freebox.

Sur X, l'expert en sécurité informatique SaXx a partagé des informations supplémentaires sur ce point. Selon ses découvertes, le responsable de l'attaque a d'ores et déjà diffusé gratuitement sur le Dark Web 100 000 IBAN de clients Free.

🚨🔴CYBERALERT, 🇫🇷FRANCE 🔴 | Cyberattaque Free, 100 000 IBAN diffusés gratuitement sur le "Amazon de la cybercriminalité" par le même cybercriminel français La nuit dernière à 4h30 du matin, le cybercriminel à l'origine de la cyberattaque de Free à diffusé un échantillon de 100… pic.twitter.com/qPzE0Yq5bn — SaxX ¯_(ツ)_/¯ (@_SaxX_) October 27, 2024

Visiblement, le pirate n'a pas apprécié que l'opérateur oublie de mentionner la compromission des IBAN dans le mail envoyé à ses clients. Dans son message, le cybercriminel affiche clairement son hostilité envers Free, avec une image sur fond orange reprenant clairement le titre du dernier livre de Xavier Niel : “une sacrée envie de foutre le bordel”. Dans le reste de son message, le pirate affirme mettre aux enchères le reste des données récupérées. L'offre minimale est fixée à 70 000 dollars !

Gare aux attaques à venir pour les clients Free

Comme le veut la loi, Free a notifié cette attaque à la CNIL et à l'ANSSI. En outre, l'opérateur a déposé plainte auprès du procureur de la République. L'entreprise invite sans surprise ses clients à la plus grande vigilance face au risque d'emails, SMS ou appels frauduleux, tout en rappelant que ses conseillers ne vous demanderont jamais vos mots de passe à l'oral.

Avant de conclure cet article, nous tenons tout de même à vous alerter sur la gravité de la situation. Comme vous le savez peut-être, les pirates pourront exploiter vos données personnelles pour lancer des campagnes de phishing contre vous, afin d'obtenir des accès à certains de vos services par exemple.

Concernant les IBAN, ils peuvent être recoupés avec diverses informations contractuelles pour mener des attaques de SIM Swapping. Pour faire simple, les pirates utilisent ces données pour usurper votre identité auprès de votre opérateur et valider certaines opérations. Ils peuvent par exemple demander le transfert de votre numéro sur une autre carte SIM (commandée par le pirate). De cette manière, ils pourront ensuite accéder facilement à vos différents comptes, puisqu'ils recevront directement les codes d'identification 2FA.