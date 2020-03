Free : BFM TV porte plainte contre le FAI et exige 7 millions d’euros

BFM TV, RMC Découverte et RMC Story viennent de porter plainte contre Free auprès du tribunal de grande Instance de Paris. Les trois chaînes du groupe Altice réclament plusieurs indemnités à l’opérateur de Xavier Nivel pour les avoir diffusées sans autorisation pendant 5 mois l’année dernière. Au total, le montant du dédommagement sollicité s’élève à près de 7 millions d’euros.

On croyait la hache de guerre enterrée en Altice-SFR et Free mais voilà que le groupe de Patrick Drahi vient de porter plainte contre l’opérateur. L’année dernière, Altice réclamait près de 6 millions d’euros à Free pour continuer à proposer BFM TV, RMC Découverte et RMC Story sur les Freebox. Les chaines étaient jusqu’alors diffusées gratuitement sur les box de l’opérateur.

Free y avait opposé un refus catégorique et a continué pendant plusieurs mois à proposer BFM TV et les chaînes RMC sur les Freebox sans l’accord d’Altice. Comme le rapporte La Lettre A, les trois chaînes viennent d’attaquer Free devant le tribunal de grande instance de Paris malgré l’accord finalement trouvé entre les différentes parties en septembre dernier. La maison mère de SFR n’en démord pas et ne compte pas s’en rester là.

811 000 euros par mois de diffusion et plusieurs autres indemnités

Altice réclame plusieurs dédommagements pour la diffusion illégale de ses chaînes entre le 20 mars et le 26 août 2019. Le groupe exige 811 600 euros par mois de diffusion et 150 000 euros de préjudice moral. À cela s’ajoutent 2,5 millions d’euros d’indemnités pour violation de marques. Tout compte fait, le montant total réclamé s’élève à près de 7 millions d’euros.

Le conflit qui semblait avoir pris fin depuis quelques mois est donc loin de son épilogue, et ce, bien que des négociations se soient poursuivies entre Altice et Free jusqu’à très récemment avec le retour du Replay des trois chaînes concernées sur les Freebox. En effet le précédent accord ne concernait pas les services associés.

