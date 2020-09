Free : 3% du territoire français est toujours privé du réseau 4G de l’opérateur

Free doit poursuivre ses efforts. Malgré une couverture du réseau 4G qui atteint les 97,3% du territoire français, certaines zones du pays ne sont pas toujours couvertes. L’opérateur français accuse toujours un certain retard vis-à-vis de ses concurrents, qui affichent tous un taux de couverture de 99%.

En ce début de rentrée, il est l’heure pour Free de dresser le bilan de ses six derniers mois. L’opérateur français de publier ses résultats du premier semestre 2020. Iliald confirme ici « sa bonne dynamique commerciale » grâce à plusieurs performances notables. En effet, Free a repris la 1re place sur les abonnements Fixe durant le 1er trimestre 2020, tandis que le groupe reste numéro un en termes de recrutement sur la fibre, avec 243 000 nouveaux abonnés lors du second trimestre 2020.

Hormis ces bons résultats, le rapport publié par Free nous permet de faire un bilan sur le taux de couverture de la population française. Ainsi, Free affirme couvrir 97,3% des Français avec son réseau 4G, et 98,2% en 3G. Compte en attestent ces chiffres, Free progresse, mais il y a encore des efforts à fournir puisque 3 % des utilisateurs ne bénéficient toujours pas de la 4G. Il suffit de regarder la carte pour apercevoir effectivement quelques zones blanches dans la région d’Alès, la région grenobloise, ou encore près de la frontière franco-espagnole, notamment près d’Andorre.

Pour rappel, Free reste pour l’instant le seul FAI à ne pas avoir atteint la barre symbolique des 99% de la population couverte par la 4G. Malgré tout, l’opérateur redouble d’efforts pour combler ce retard vis-à-vis de ses concurrents Bouygues, Orange et SFR.

À lire également : Téléfoot -la chaîne dédiée au football sera disponible chez Free

Free se félicite, mais oublie quelques données

Outre la couverture réseau, l’entreprise menée par Xavier Niel a également dévoilé plusieurs statistiques liées aux performances de son réseau ou encore des habitudes de consommation des utilisateurs. On apprend par exemple que les clients mobile utilisent en moyenne 16,6 Go de données mobile par mois, ce qui est très peu compte tenu des enveloppes de data proposées dans les différents forfaits de l’opérateur (entre 80 et 100 Go pour les deux offres principales).

En outre, Free affirme posséder « le meilleur débit 4G parmi les trois opérateurs alternatifs » (SFR, Bouygues et Free Mobile) avec un débit moyen descendant de 45 Mb/s. Ce résultat a été obtenu en compilant les résultats de 554 142 tests effectués par les utilisateurs de l’outil nPerf, un utilitaire en ligne gratuit qui permet de tester votre débit.

Seulement, cette statistique est à nuancer. En effet et selon l’Observatoire du régulateur des télécoms, Free est loin d’être le meilleur en vitesse de téléchargement. Au niveau national, Orange caracole avec 57 Mb/s, suivi de près par Bouygues et SFR avec 42 et 42 Mb/s. Free affiche quant à lui 34 Mb/s.

Pour rappel, Free vient de lancer sa box nouvelle génération : la Freebox Pop. Proposée à partir de 29,99 € par mois, la Freebox Pop a déjà conquis 50 000 abonnés et s’impose comme un succès. Dans notre test complet de la Freebox Pop, nous avons salué son design, sa multitude de services et de paramètres, ainsi que son interface Oqee, très intuitive. On déplore toutefois l’absence de prise en charge du WiFi 6 ou encore son utilisation intensive du WiFi.

Source : Free