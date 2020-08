La Freebox Pop reçoit une mise à jour qui améliore la stabilité de l’interface Oqee

Free déploie cette semaine une mise à jour destinée à la Freebox Pop. Et plus précisément à la partie décodeur. Il s’agit d’un correctif pour l’interface Oqee qui permet aux abonnés d’accéder aux chaînes de télévision et aux enregistrements. Elle n’apporte aucune nouvelle fonctionnalité. C’est la première mise à jour consacrée à Oqee.

Hier, Free annonce l’arrivée d’une mise à jour pour la Freebox Pop. Contrairement à toutes les autres mises à jour précédentes, ce nouveau firmware concerne la partie décodeur numérique, appelée Freebox Pop Player. Et plus précisément encore, il s’agit d’un fichier destiné à apporter plus de stabilité à l’interface Oqee. Son déploiement est automatique. Pour le télécharger et l’installer, il suffit je redémarrer la Freebox Pop Player.

Pour rappel, Oqee est une application Android TV dédiée aux services de télévision. Vous y retrouvez notamment l’accès aux chaînes en direct, les services de replay, un guide des programmes interactifs, les enregistrements des émissions et des liens vers quelques applications vidéo, comme Netflix ou Canal Play. S’appuyant sur un système de profil d’utilisateurs, Oqee propose aussi des recommandations personnalisées pour les programmes télé.

Des corrections de bug pour l’interface télé

Dans le message posté sur le blog des développeurs de Free, l’opérateur explique que cette mise à jour corrige quelques bugs et incompatibilités. Il n’y a donc aucune nouvelle fonctionnalité et aucun changement visuel dans l’interface. Voici la liste exhaustive des corrections apportées :

Correction du problème Rash Player Error DrmSessionManagerError Failed to open session

Correction d’un crash lors de la lecture d’un flux TV

Meilleure gestion des TV ne supportant pas la sécurisation HDCP

Correction d’un crash lors de la programmation d’un enregistrement

Correction d’un bug de prise en compte de la date lors de la programmation d’enregistrement manuel

Ajout d’informations sur les écrans d’enregistrement lors d’un live

Prise en compte du changement de nom de profil après édition

Depuis le lancement de la Freebox Pop, cette nouvelle mise à jour est la sixième publiée par Free. Les cinq précédentes concernaient la Freebox Pop et certaines étaient également destinées à la Révolution, la One, la Delta et la Mini 4K. Point commun de toutes ces mises à jour, elles améliorent la partie routeur des Freebox. Les corrections apportées concernent notamment la connexion WiFi. Comme pour la Freebox Pop Player, la Freebox Pop Server se met à jour automatiquement quand elle est redémarrée. N’hésitez donc pas à la faire si ce n’est pas encore le cas.

