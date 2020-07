Freebox Pop : déjà 50 000 abonnements, la box abordable de Free cartonne

La Freebox Pop a déjà séduit 50 000 abonnés depuis son lancement, annonce fièrement Free. D’après le trublion des télécoms, sa nouvelle box abordable répond à merveille aux demandes des Français grâce à son excellent rapport qualité prix et son forfait mobile illimité à 9.99€ inclus dans l’offre.

Il y a deux semaines, Free a levé le voile sur la Freebox Pop, une nouvelle box Internet moins chère. Destinée à remplacer la Freebox One, la box est compatible avec la 4K, tourne sous Android TV et dispose d’un Google Chromecast directement intégré. Plus abordable que la Freebox Delta, elle est proposée à 39,99€/ mois après une année de 29,99€/mois.

La Freebox Pop doit en partie son succès au forfait Free Mobile à 9,99€/ mois inclus

Interrogé par la nouvelle chaîne B Smart, Xavier Niel, fondateur de Free, a évoqué pour la première fois le nombre d’abonnements enregistrés par la Freebox Pop en France. « On est une semaine après les premiers envois et aujourd’hui on a fait plus de 50 000 abonnés dessus, c’est un truc qui marche » lance Xavier Niel lors de l’interview. Pour rappel, il avait fallu plus de 2 mois à la Freebox Delta pour passer le cap des 100 000 abonnés. La Freebox Pop suscite donc davantage l’intérêt des Français que la Delta. Ce n’est pas une surprise. Plus haut de gamme, la Delta ne visait pas la plupart des consommateurs, contrairement à la Pop.

Xavier Niel explique le succès de la box par son rapport qualité prix exceptionnel et l’offre qui permet d’obtenir un forfait Free Mobile illimité pour 9,99€/mois. « C’est un besoin des Français » avance l’homme d’affaires. Selon lui, l’offre incluse avec la Freebox Pop répond à une « vraie demande de la part des Français ». « C’est d’ailleurs la seule offre data illimitée en France » souligne ensuite Xavier Niel.« On essaie simplement de lancer des offres qui rencontrent un public » poursuit le fondateur de Free. « Un adolescent a pas envie d’être privé de réseaux sociaux parce qu’il est arrivé au bout de son enveloppe data » explique Xavier Niel. Que pensez-vous de l’offre de Free ? On attend votre avis dans les commentaires.

