France Télévisions en 4K : on en sait plus sur les dates de déploiement

Alors que l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris approche à grands pas, on attend toujours de pouvoir regarder en 4K les programmes de France Télévisions, ou du moins France 2 et France 3. Bonne nouvelle, le déploiement débute dès ce 23 janvier dans les régions autorisées par l'ARCOM.

Cela fait plusieurs mois que nous évoquons dans nos colonnes le passage de France 2 et France 3 en 4K. Il faut bien reconnaître que France Télévisions affiche un certain retard par rapport à la concurrence du privé. Pour cause, M6 et TF1 diffusent depuis quelques années maintenant des programmes en 4K sur des canaux dédiés. C'était par exemple le cas pour la Coupe du Monde de football 2018.

En décembre 2023, France TV a lancé une première phase de test couronné de succès à Paris. Les 9 millions de téléspectateurs résidents dans la capitale et sa périphérie ont donc pu découvrir France 2 et France 3 en 4K sur les canaux 52 et 53 de la TNT. Mais avant d'aller plus loin, rappelons concrètement ce que va apporter ce passage à la 4K.

Bien entendu, la définition d'images va grandement augmenter, passant ainsi du Full HD à l'Ultra HD, soit du 1920 x 1080 px au 3840 x 2040 px. Par ailleurs, la fréquence d'images va doubler de 25 à 50 secondes. Le SDR va ensuite laisser sa place au profit du HDR10. Quant à la partie audio, les canaux 4K de France TV seront compatibles Dolby Digital Plus et Dolby AC-4.

Mais alors, quand est-ce que les spectateurs vont pouvoir regarder Affaires conclues en 4K sur France 2 ? Bonne nouvelle, France Télévisions vient enfin de prendre la parole sur le sujet. Dans un communiqué de presse publié ce 22 janvier 2024, la société publique annonce le déploiement dès ce mardi 23 janvier de France 2 UHD !

France 2 passe enfin à la 4K

Ne vous emballez pas trop vite en revanche, puisque seuls les utilisateurs des régions parisiennes, bordelaises et nantaises pourront en profiter. Pour les autres régions, il faudra patienter un peu. Voici le calendrier :

27 février pour les spectateurs des régions de Toulouse et de Rennes

2 avril pour les spectateurs des régions de Marseille, Montpellier, Lorient et Laval

30 avril pour les spectateurs des régions de Lyon, Saint-Etienne, Rouen et le Mans

Concernant les Outre-Mer, dès ce 23 janvier, les habitants de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guadeloupe peuvent découvrir France 2 en 4K. Pour le reste des DOM-TOM :

Fin février pour Wallis, Nouvelle-Calédonie et Polynésie

Fin mars pour Saint-Pierre et Miquelon

Précisons que tous les Outre-Mer pourront accéder à France 2 4K dès le 31 janvier via satellite.

Il faudra attendre un peu plus pour France 3 UHD

Concernant France 3 UHD, il faudra prendre son mal en patience. En effet, la chaîne publique passera officiellement à la 4K dès le 10 juillet 2024 sur :

sur le canal 53 de la TNT dans toutes les régions autorisées par l'ARCOM

sur le canal 23 de la TNT en Outre-Mer

sur le canal 53 sur le bouquet Fransat (par satellite) dans l'Hexagone

par satellite en Outre-Mer

via les offres des FAI

Dernière précision apporté par Jacques Donat-Bouillud, le directeur de France TV, il n'y aura pas de dispositif de bascule automatique de la HD vers l'UHD. Selon le patron, “cela risquerait de perturber certains téléviseurs anciens”.