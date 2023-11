France 2 en 4K sur la TNT : la date de lancement se précise, plus que quelques jours à patienter

Attendue depuis des mois, la diffusion de France 2 en Ultra HD sur la TNT est pour très bientôt. On connaît maintenant sa date de mise en place. Si seulement quelques milliers d'utilisateurs pourront en bénéficier dans un premier temps, le déploiement de la technologie devrait toucher un plus grand nombre d'ici la diffusion des Jeux olympiques de 2024.

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il aura fallu se montrer patient pour voir débarquer des chaînes de la TNT en 4K ou Ultra HD. Actuellement, seules quelques chaînes émettent réellement dans ces résolutions via le décodeur du FAI, parmi lesquelles ont peut citer TF1, M6 ou encore Canal+. Et encore, cette diffusion est limitée à quelques villes, comme Paris, Toulouse ou Nantes. Mais quid des chaînes publiques et surtout d'une diffusion à grande échelle ?

Comme nous l'évoquions il y a quelques semaines, France 2 doit arriver très prochainement sur la TNT en UltraHD. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on dispose désormais d'une date de disponibilité plus précise.

Quand France 2 sera disponible en Ultra HD sur la TNT ?

L'information nous vient du compte Ultra-K.fr sur X (Twitter). France 2 en UHD sur la TNT sera accessible dès décembre 2023, sur Paris dans un premier temps. Les habitants des autres régions devront patienter, mais qu'ils se rassurent s'ils sont fans de sport : d'ici la diffusion des Jeux olympiques de 2024, 72% de la population française devrait bénéficier d'une diffusion en 4K de France 2.

Notons que toujours selon Ultra-K.fr, Canal+ compte diffuser une nouvelle chaîne en 4K et HDR. On ignore pour l'instant de quelle chaîne il s'agit.

Quel équipement pour profiter de l'UltraHD sur la TNT ?

Rappelons que, pour le moment, France 2 émet dans une définition de 1920 x 1080 pixels en 25 images par seconde. Une fois l'Ultra HD déployé, on pourra profiter d'une image en 3840 x 2160 pixels à 50 i/s. D'autres nouveautés attendent les utilisateurs, comme la prise en charge du format HDR10.

Pour profiter d'une telle qualité d'image, votre TV doit prendre en charge le codec HEVC (la norme actuelle étant le H.264) et supporter un débit de 17,5 Mb/s (contre 5 Mb/s actuellement). À moins d'opter pour une box TV, diront certains ? Certes, nous avions évoqué une arrivée sur les box des opérateurs et sur Molotov TV il y a quelques semaines. Mais actuellement, il est surtout question d'une diffusion “classique” sur le réseau TNT (via la Tour Eiffel), et plus vraiment des box des FAI.