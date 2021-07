Xbox Game Pass : un ancien boss de Sony critique le modèle économique du service

Le Xbox Game Pass est très avantageux pour le joueur, puisqu’il permet de profiter d’un large catalogue contre un abonnement mensuel à 10 euros par mois. Mais pour Shawn Layden, un ancien ponte de Sony, ce modèle ne convient pas aux blockbusters. Les faits disent pourtant le contraire.

Le Xbox Game Pass est réellement l’atout maître de Microsoft sur cette génération. Pour 10 euros par mois, il est possible de jouer à des centaines de titres sur PC ou console. Si vous mettez 3 euros de plus, vous pouvez jouer sur les deux plateformes, mais aussi via le cloud. Il y a de tout, des jeux indépendants comme des énormes blockbusters, donc de quoi satisfaire les plus de 20 millions d’abonnés.

Toutefois, ce modèle laisse sceptique Shawn Layden. L’ancien président de SIE Worldwide Studios a accordé une interview à GameIndustry et a abordé tout un tas de sujets, dont les services à abonnement. Sans vraiment nommer le service de Microsoft, Layden lui a adressé un sacré tacle :

« C’est très difficile de lancer un jeu à 120 millions de dollars sur un service à abonnement à 9,99 dollars par mois. Il faut que vous ayez 500 millions d’abonnés avant de voir un retour sur investissement. C’est pourquoi vous devez prendre les devants pour développer cette base, mais quand même, vous n’avez que 250 millions de consoles sur le marché et vous n’allez pas atteindre le demi-million d’abonnés. Donc comment faites-vous ? Personne ne l’a encore compris. »

Le Xbox Game Pass n’a pas été compris par Shawn Layden

Le problème, c’est que Shawn Layden ne semble pas vraiment comprendre comment fonctionne le service. Microsoft ne se prive en effet pas de vendre ses jeux à part et même de proposer des achats in game sur certains titres, comme Forza ou Sea of Thieves. Cela n’empêche évidemment ni la diversité du catalogue, comme il le sous-entend plus tôt dans l'interview, ni la présence de blockbusters d’éditeurs tiers.

Cette déclaration a par ailleurs énervé certains internautes. Comme le note Comicbook.com, beaucoup ont pointé du doigt la méconnaissance de l’ancien ponte de Sony, voire sa mauvaise foi. Certains ironisent même sur le fait que Sony n’a jamais pu proposer un service aussi efficace que le Game Pass et que tout cela n’est que jalousie. En tout cas, Shawn Layden ne s'est pas fait que des amis.

