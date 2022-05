Fortnite sur iPhone, Netflix et le piratage, c’est le récap’ de la semaine

Le cours du Bitcoin à nouveau en hausse, Obi-Wan Kenobi et Dark Vador dans un nouveau teaser de la série Disney, Microsoft et Epic Games permettent enfin à tous les joueurs d’accéder gratuitement à Fortnite, c’est le récap’ de la semaine.

Vous rêviez de jouer à Fortnite depuis votre iPhone ou votre iPad ? Bonne nouvelle, le jeu est enfin disponible pour tous sur le service Xbox Cloud Gaming. Alors que Tesla fait face à un nouveau bug sur 50 000 Model 3, le piratage semble servir la cause des services de streaming payants tels que Netflix et Disney+. Le Star Wars Day a été l’occasion idéale pour Lucasfilm de présenter un nouveau trailer de Obi-Wan Kenobi, et le Bitcoin a vu son cours remonter en même temps que celui des indices boursiers. C'est le récap' de la semaine !

Nouveau rappel de 50 000 véhicules pour Tesla

La série des rappels Tesla ne semble pas vouloir s’arrêter. Cette semaine, le constructeur a annoncé que 50 000 Model 3 étaient concernées par un bug d’affichage. Le dysfonctionnement sur le mode PISTE empêchait les conducteurs de voir l’unité de mesure ( mph ou km/h) utilisée sur le compteur de vitesse. Les propriétaires concernés n’auront pas besoin d’amener leur voiture dans un garage pour autant et devront simplement mettre à jour le mode PISTE de leur véhicule.

Lire : Tesla rappelle 50 000 voitures électriques à cause d’un bug sur le compteur de vitesse

Le piratage rend service à Netflix et Disney+

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, une nouvelle étude vient de dévoiler que le piratage pourrait servir aux plateformes de streaming payantes telles que Netflix ou Disney+. En effet, le piratage génère un buzz sur Internet et le bouche-à-oreille permet finalement aux services payants de récolter de nouveaux abonnés. Les chercheurs expliquent que « […] l’effet indirect qui médiatise le buzz Internet est positif, ce qui contrebalance l’effet négatif du piratage »

Lire : Netflix et Disney+ gagnent des abonnés grâce au piratage de séries

Obi-Wan Kenobi se dévoile un peu plus dans un nouveau trailer

Disney+ diffusera la série Obi-Wan Kenobi à partir du vendredi 27 mai et il nous tarde d’en découvrir les six épisodes. À l’occasion du Star Wars Day, mercredi 4 mai, Lucasfilm a dévoilé la nouvelle bande-annonce de sa série. On y découvre Obi-Wan joué par Ewan McGregor, mais également Owen Lars, Moses Ingram mais surtout Dark Vador, toujours interprété par Hayden Christensen.

Lire : Obi-Wan Kenobi : Dark Vador est de retour dans la nouvelle bande-annonce de la série

Le cours du Bitcoin en hausse cette semaine

Le Bitcoin s’apprête-t-il à entrer dans une phase haussière ? C’est ce que pensent certains analystes face à la dernière remontée du cours, qui se rapproche désormais des 40 000 dollars. L’annonce de la Réserve américaine d’une hausse des indices boursiers d’un demi-point a contribué à cette hausse de la mère des cryptomonnaies, le Bitcoin étant fortement lié aux marchés financiers traditionnels.

Lire : Le cours du Bitcoin se rapproche à nouveau des 40 000 dollars, voici pourquoi

Jouez à Fortnite depuis votre smartphone gratuitement, quel que soit votre appareil

Microsoft et Epic Games s'associent afin de permettre aux joueurs d’iOS et d’iPadOS de se procurer gratuitement Fortnite. Même sans abonnement au Xbox Game Pass Ultimate, vous pouvez désormais jouer au titre de battle royale en vous rendant sur le service Xbox Cloud Gaming. Il vous suffira de posséder un compte Microsoft, d’un accès internet pour vous rendre sur le site de Xbox où vous n’aurez plus qu’à cliquer sur le bouton « jouer » pour vous lancer dans une partie. Microsoft a précisé que d’autres jeux gratuits viendraient s’ajouter à Fortnite sur ses services de cloud.

Lire : Vous pouvez jouer à Fortnite sur iPhone et Android gratuitement, merci le Xbox Cloud Gaming

Nos tests de la semaine

Poco F4 GT : un smartphone abordable qui devrait séduire les gamers

Outre la partie photo bien trop sombre et un son qui manque de puissance, le Poco F4 GT est particulièrement attrayant. On apprécie sa puissance, son excellent écran, sa charge 120W et sa connectivité complète. Xiaomi propose ici un produit dédié aux joueurs, avec des boutons gâchettes situés à chaque extrémité de l’appareil. Pour 700 euros, les gamers ont enfin une option de smartphone abordable et puissant.

Lire : Test Poco F4 GT : les gamers ont enfin droit à un smartphone puissant et abordable

Le Oppo Find X5 est particulièrement convaincant

Avec son joli design, son excellent écran et sa plate-forme puissante, le Find X5 offre une expérience de grande qualité. On apprécie également son autonomie et sa recharge rapide filaire. La partie photo/vidéo nous a aussi convaincus, surtout de jour. Petites ombres au tableau, on regrette l’absence de taux de rafraichissement dynamique et de protection maximale contre l'eau, ainsi que la présence d’applications commerciales préinstallées. Le Oppo Find X5 reste un excellent smartphone premium disponible à partir de 1000 euros.

Lire : Test Oppo Find X5 : il n’a presque rien à envier au modèle Pro et il est 300 € moins cher