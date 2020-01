Fortnite est désormais un sport officiel dans les lycées américains !

Les lycéens américains peuvent désormais choisir Fortnite en guise de sport. Les associations de lycées américains NFHS et CIFSS leur permettent désormais d’intégrer un programme esport avec le jeu. Une plateforme privée, PlayVS, sert d’intermédiaire pour participer aux compétitions Fortnite dans le cadre scolaire.

Les cours d’éducation physique et sportive ont beau être excellents pour la santé physique et mentale, ils sont plus ou moins appréciés en fonction du profil des élèves. Maintenant imaginez une réalité dans laquelle vous auriez pu remplacer la course à pied par des parties de Fornite (et faire grimper votre moyenne avec). C’est ce que plusieurs associations de lycées américains, notamment la NFHS (National Federation State High School Associations) et la CIFSS (California Interscholastic Federation Southern Section), sont en train de mettre en place en partenariat avec la firme PlayVS.

Les décisions de la NFHS en particulier ont un impact national aux Etats-Unis. Ces organismes autorisent désormais les établissements d’éducation secondaire à proposer un programme d’esport. Les étudiants peuvent choisir Fortnite, mais aussi League of Legends, Rocket League et SMITE. Ils doivent se connecter sur la plateforme PlayVS pour bénéficier de coaching, jouer, et participer à des championnats. L’année proprement dite se divise en deux saisons sportives : automne et printemps. Chaque saison étant divisée en une pré-saison de 2 semaines et une saison de 8 semaines suivies de match éliminatoires.

Plus de 13 000 lycées permettent de rejoindre le programme. Concernant Fortnite, les élèves américains éligibles doivent s’inscrire avant le 17 février 2020, la pré-saison d’entrainement commence le 19 février et la saison proprement dite le 26 février. Le fait de pratiquer un esport de la sorte aux Etats-Unis peut comme chez nous faire gagner quelques points sur la moyenne. Mais pas seulement : les compétitions sont très valorisées pour entrer à l’université. Comme le relève Le Figaro certaines accordent même des bourses de plusieurs milliers d’euros aux meilleurs sportifs. Reste à savoir si ce qui est vrai avec les sports physique le sera également avec les esports.

Aimeriez-vous que l’esport soit reconnu dans les lycées Français dans peu ou prou les mêmes conditions ? Partagez votre avis dans les commentaires.

Source : Slashgear