Forfait mobile Sosh 20 Go à 4,99 €, la réplique à l’offre B&You 20 Go à 5,99 €

Sosh est également engagé dans la bataille que se livrent les opérateurs de téléphonie mobile. Pour répondre à son concurrent B&You qui propose un forfait 20 Go à 5,99 €, l'opérateur en lance un, encore moins cher. Jusqu'au 14 juin 2021 à 9h, la série limitée Sosh 20 Go est à 4,99 € par mois.

Le forfait Sosh 20 Go à 4,99 € vient concurrencer le forfait B&You 20 Go à 5,99 €. Ainsi, jusqu'au 14 juin 2021 à 9h, les nouveaux clients peuvent souscrire à ce forfait mobile pas cher. En plus d'être sans engagement, il est sans condition de durée. Cela signifie que son prix n'augmente pas, même après la première année. Vous bénéficier en souscrivant à cette offre de la qualité et de la couverture du réseau d'Orange.

Les services de téléphonie inclus dans le forfait sont ceux que l'on retrouve habituellement, à savoir les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine et en Europe comme si vous étiez en France (hors coût du service des numéros spéciaux, hors numéros courts et surtaxés. Dans la limite de 250 correspondants différents par mois, 3h max/appel).

Pour la partie internet, on retrouve une enveloppe de 20 Go, assortie de 8 Go utilisables depuis l’Europe. Vous pouvez également conserver votre numéro de mobile actuel. Pour cela, il vous suffit de demander votre RIO (Relevé Identité Opérateur) à votre opérateur actuel. Ou alors l'obtenir vous-même en composant le 3179. L'équipe Sosh s'occupe de la résiliation de votre contrat et du transfert de votre numéro.

Enfin, la carte SIM ou eSIM selon votre mobile vous est facturée 10 euros lors de la souscription. Elle vous sera envoyée sous 3 à 5 jours ouvrés une fois votre dossier validé. Si vous n'êtes pas convaincu par ce forfait mobile Sosh, nous vous invitons à consulter notre comparateur meilleur forfait mobile pour trouver l’offre qui correspond le mieux à vos besoins.