Forfait mobile : retour de l’offre Cdiscount 80 Go à 6,99 € / mois sur le réseau Bouygues

Alors qu'il prenait fin le 27 janvier dernier, le forfait mobile Cdiscount 80 Go à 6,99 € fait son grand retour en ce début de mois de février. Une séance de rattrapage pour les personnes y étant passé à coté la dernière fois.

En ce début de mois de février, Cdiscount propose une nouvelle fois son forfait mobile 80 Go à 6,99 € par mois pendant un an. Comme la dernière fois, il s'agit d'une offre sans engagement et en plus des 80 Go à utiliser en France métropolitaine, 10 Go sont alloués pour une utilisation en Europe et dans les DOM. Les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine sont également inclus dans l'offre.

Pour rappel, Cdiscount Mobile exploite les antennes du réseau d Bouygues Telecom. L'assurance de bénéficier d'une couverture réseau étendue de qualité. Comme toujours, le tarif du forfait est valable pendant un an. Au delà, le prix mensuel passe à 14,99 €. Ainsi, pour moins de 7 euros, ce forfait mobile pas cher vous permet de bénéficier d'une grosse enveloppe de datas mobile. L'offre est valable jusqu'au 15 février 2022.

Un forfait mobile à moins de 10 euros qui vous permettra de profiter pleinement d'applications de streaming vidéo telles que Netflix, Disney+, ou bien encore Prime Vidéo sans vous soucier de dépasser votre enveloppe de données mobile. La carte SIM triple découpe, compatible tous mobiles est facturée à hauteur de 10 €, à régler une seule fois lors de la souscription.

