Forfait mobile RED by SFR 80 Go à 14 € par mois, pas que la première année

Plus que quelques heures pour profiter du forfait mobile RED by SFR de 80 Go à 14 € par mois sans engagement et sans limite de durée. Si vous ne voulez pas la rater, c’est le moment de passer à l’acte puisque l’offre expire demain, 22 juillet 2020.

Les soldes d’été 2020 sont aussi l’occasion de changer de forfait mobile. Si vous êtes à l’occasion d’une bonne affaire, 80 Go est une enveloppe data confortable et elle est proposée à seulement 14 € chez RED by SFR avec la garantie de bénéficier du même tarif sur la durée. En d’autres termes, le prix n’augmentera pas après 6 ou 12 mois et le forfait est sans engagement. Libre à vous d’arrêter l’abonnement à n’importe quel moment sans frais.

En plus de 80 Go de data, vous bénéficiez des appels, SMS et MMS illimités en France, en Europe et dans les DOM mais aussi de 10 Go d’internet en roming (4G) sur les mêmes destinations extérieures. Et si les 80 Go ne sont pas suffisants pour couvrir vos besoins mensuels, le forfait RED by SFR 100 Go est aussi en promo à 17 € au lieu de 20 € habituellement dans le cadre des soldes. Et là encore, il est sans engagement et à vie. La carte SIM triple découpe est facturée 10 € en une fois à la commande et vous avez bien sûr la possibilité de conserver votre numéro actuel à souhait.