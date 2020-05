Forfait mobile : dernières heures pour profiter de l’offre RED by SFR 100Go à 16€, vite !

RED by SFR propose une baisse de prix sur le forfait de 100 Go, sans engagement et sans prix qui double au bout d’un an. Cette offre promotionnelle court jusqu’Ă ce lundi 11 mai 2020 et pourrait intĂ©resser de nouveaux clients souhaitant souscrire Ă un nouveau forfait mobile.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE FORFAIT MOBILE RED BY SFR

Il ne reste donc que quelques heures pour profiter de la promotion effectuée par RED by SFR sur son forfait 100 Go. Ainsi, le nouveau client aura la possibilité de s’abonner à ce forfait mobile à 16 euros par mois au lieu de 20 euros mensuel. Cette offre promotionnelle, sans engagement et sans tarif qui augmente au-delà de 12 mois, est valable jusqu’à ce soir.

Dans ce forfait RED by SFR, vous aurez donc de 100 Go d’Internet d’internet (4G, 3G) en France métropolitaine, de 10 Go d’internet en Union Européenne / DOM, des appels illimités 7j/7 vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte) depuis la France métropolitaine, des SMS et MMS illimités 24h/24 vers tous les opérateurs en France métropolitaine depuis la France métropolitaine et des appels, SMS et MMS illimités en Union Européenne / DOM et depuis ces mêmes destinations. Et en bonus, vous bénéficierez de 100 Go offerts sur SFR Cloud. Enfin, la carte SIM est facturée à 10 euros en une seule fois durant l’étape de la commande.

Si l’offre RED by SFR n’est plus valable, sachez qu’il existe d’autres forfaits mobiles en promotion comme : le forfait Free Mobile 60 Go Ă 9,99€/mois (valable jusqu’au 19 mai 2020), le forfait Sosh 80 Go Ă 14,99€/mois (valable jusqu’au 25 mai 2020 Ă 9 heures) ou encore la rĂ©plique de B&YOU Ă Sosh (valable jusqu’au 26 mai 2020).