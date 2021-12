Forfait mobile : profitez de 80 Go pour seulement 3,99 € sur le réseau Orange

Les prix des forfaits Lebara sont en chute libre pour le Black Friday – Photo de Andrea Piacquadio provenant de Pexels

Cliquez ici pour profiter de la promo Black Friday 80 Go à seulement 3,99 €/mois chez Lebara

Vous avez raté les bons plans forfait mobile du Black Friday ? Bonne nouvelle, il reste encore quelques promotions en cours chez Lebara. Elles sont valables jusqu’au 08 décembre 2021 et promettent de belles économies pour au moins 3 mois. Pour toute souscription avant cette date, vous bénéficiez d’une remise de 80 % sur votre abonnement au cours du premier trimestre. Grâce à cette offre, le forfait 20 Go ne vous coûtera plus que 1,99 €/30 jours, le forfait 50 Go 2,99 €/30 jours, le forfait 80 Go 3,99 €/30 jours et le forfait 100 Go 4,99 €/30 jours.

Une chose est sûre : il ne sera pas facile de trouver mieux ailleurs. Alors, pour ne pas passer à côté de cette offre incroyable, réagissez vite et faites votre souscription dès maintenant. C’est à la fois simple et rapide !

Des forfaits illimités prépayés à petit prix sur le réseau Orange

Vous n’aimez pas vous soumettre aux engagements de durée pour votre abonnement mobile ? Vous ne voulez plus sentir cette peur fréquente de peut-être dépasser votre forfait mobile ? Vous souhaitez profiter du meilleur réseau mobile de France ?

Dans ces cas, les forfaits illimités Lebara ont de quoi vous séduire. Ce sont des offres prépayées disponibles sur le réseau mobile d’Orange. Leur fonctionnement est simple : vous consommez ce que vous avez payé. Il n’y a ni engagement ni hors forfait. Vous êtes libre de consommer la totalité de vos données mobiles sans avoir à vous soucier constamment d’un éventuel surcoût. L’offre est valable pour 30 jours et vous devrez renouveler après si vous désirez continuer à profiter des services proposés.

En promotion jusqu’au 05 décembre 2021, les forfaits prépayés Lebara sont proposés à des prix défiants toute concurrence :

1,99 €/30 jours pendant 3 mois (ensuite 9,99 €) pour le forfait 20 Go

2,99 €/30 jours pendant 3 mois (ensuite 14,99 €) pour le forfait 50 Go

3,99 €/30 jours pendant 3 mois (ensuite 19,99 €) pour le forfait 80 Go

4,99 €/30 jours pendant 3 mois (ensuite 24,99 €) pour le forfait 100 Go

Très complet, chaque forfait inclut des appels et SMS illimités en France, mais aussi des appels illimités vers 43 destinations, à l’exception du forfait 20 Go dont les appels à l’international sont limités à 4 heures.

Forfaits mobiles Lebara : des abonnements simples, sans engagement et pas chers

Si vous appréciez la simplicité, les forfaits mobiles Lebara ne peuvent que vous satisfaire. Le MVNO a tout fait pour que tout soit très simple, de la souscription à la résiliation de l’offre. Il n’y a pas de contrat à signer et le forfait est prêt à l’emploi. Dès sa réception, la carte SIM est immédiatement utilisable. Cerise sur le gâteau, elle est aussi gratuite !

Par ailleurs, vous n’avez pas à fournir un RIB pour acheter un forfait Lebara. L’abonnement peut se payer par carte de crédit ou via votre compte PayPal depuis internet. Depuis votre compte client, il vous sera aussi possible d’activer ou désactiver le renouvellement de votre abonnement.

Enfin, Lebara possède également un programme de parrainage qui permet de gagner jusqu’à 50 € de bonus pour chaque personne parrainée. N’hésitez pas ainsi à le proposer à votre entourage. Vous pourrez en gagner beaucoup.

