Forfait mobile : profitez de 130 Go à 24,99 € sur le réseau Orange

Jusqu'au 14 mars 2022, Orange propose une promotion sur son forfait 130 Go. Alors qu'il est habituellement proposé à 44,99 €, il est possible d'y souscrire pour moins cher, à 24,99 € par mois pendant un an.

Encore 72 heures pour profiter de ce bon plan qui permet de souscrire au forfait mobile Orange 130 Go à 24,99 € par mois. Pour profiter de l'offre, il faut une fois le forfait sélectionné, ajouter le code promo 5J5GMARS dans le champs prévu à cet effet. Pour ce prix contenu, vous avez un forfait mobile sur le réseau d'Orange, considéré par un grand nombre d'utilisateurs comme étant le meilleur en France. Le tarif est valable un an. Au delà, il repasse à 44,99 €.

Concernant les services qu'il inclus, on retrouve une enveloppe internet très confortable de 130 Go, à utiliser en France Métropolitaine. Si vous êtes amené à voyager occasionnellement, vous disposez aussi d'une enveloppe internet de Go utilisable en Europe et dans les DOM. Les traditionnels appels, SMS et MMS illimités sont également de la partie, et la carte SIM est facturée 10 euros à la commande. Aussi, vous pouvez demander une portabilité de votre numéro de téléphone actuel gratuitement en communiquant votre numéro RIO.

