80 Go à 14,99 € / mois : Orange dévoile son forfait mobile avant l’été

Belle offre mobile à saisir pour celles et ceux qui souhaitent profiter d'un forfait Orange à moins de 15 euros. Pendant plusieurs semaines, le numéro 1 des télécoms propose de souscrire à son forfait mobile 80 Go à exactement 14,99 euros par mois.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Après l'abonnement Livebox Up Fibre 2 Gbit/s, c'est au tour d'un forfait mobile d'être mis en avant par Orange. Jusqu'au mercredi 17 août 2022 inclus, Orange vous permet de souscrire à son forfait mobile de 80 Go pour 14,99 euros par mois, pendant une durée d'un an. Au terme de la période des 12 mois, le prix mensuel du forfait mobile passera à 29,99 euros mais, comme l'offre est sans engagement, il sera possible de résilier l'offre mobile afin de profiter d'un forfait similaire ou plus avantageux.

Le forfait mobile associé à l'offre Orange contient des appels illimités en France et depuis les zones Europe, DOM, Suisse/Andorre vers ces zones et la France. Le nouveau client ou la nouvelle cliente aura également des SMS/MMS illimités en France et depuis les zones Europe, DOM, Suisse/Andorre vers ces zones et la France.

La carte SIM facturée au prix unique de 10 euros sera envoyée par courrier postal. Si vous n'êtes pas satisfaits par l'offre mobile, vous pouvez jeter un oeil à notre comparateur de forfaits mobiles pour trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins et à votre budget.