Forfait mobile à mini prix grâce à Cdiscount pendant les French Days 2020

Comme on pouvait s’y attendre, Cdiscount profite des French Days 2020 pour proposer une nouvelle offre mobile. Ici, il est question d’un tout petit prix pour 40 Go de data, par contre, sa durĂ©e est courte : 6 mois. Peut-ĂŞtre intĂ©ressant pour s’Ă©quiper d’un forfait mobile d’appoint pour l’Ă©tĂ©, non ?

Nouvelle occasion de profiter d’un forfait mobile Ă tout petit prix du cĂ´tĂ© de Cdiscount, 40 Go Ă seulement 2.99 euros. Pour cette offre, l’enseigne s’appuie sur les rĂ©seaux de SFR, Orange ou Bouygues TĂ©lĂ©com. Si elle vous intĂ©resse, vous avez jusqu’au mardi 2 juin 2020 inclus pour y souscrire.

Le forfait comprend les SMS, MMS et appels illimitĂ©s, et 40 Go en 4G en France mĂ©tropolitaine + 3Go en 4G en UE et DOM. L’autre petit plus du forfait c’est qu’il peut vous accompagner dans les 27 pays de l’UE + Islande, Liechtenstein et Norvège et 8 destinations en Outre-mer, c’est-Ă -dire que vous pouvez profiter des appels / SMS / MMS de votre forfait comme en France mĂ©tropolitaine.

A l’issue des 6 mois, le prix de ce forfait mobile de Cdiscount passera Ă 13.99 euros par mois, mais Ă©tant bien Ă©videmment sans engagement, vous pourrez le rĂ©silier sans souci. La carte sim est facturĂ©e 10 € lors de la souscription, expĂ©diĂ©e en 48 h (après validation de vos pièces justificatives) et compatible avec tous les tĂ©lĂ©phones.

