Forfait 20 Go sans engagement : craquez sur l’offre Cdiscount Mobile à 5 € / mois

Si vous avez besoin d'un forfait mobile pas trop cher avec une enveloppe de data plutôt correcte, sachez que Cdiscount Mobile vous propose une offre incluant 20 Go de données mobiles pour seulement 5 euros par mois. Et c'est un forfait sans engagement et sans condition de durée.

Jusqu'au mardi 9 août 2022 inclus, l'opérateur français MVNO Cdiscount Mobile basé sur le réseau Bouygues Telecom vous donne la possibilité, en tant que nouveau client, de souscrire à son forfait mobile 20 Go pour un prix mensuel de 5 euros. Pour information, il s'agit d'une offre mobile qui ne nécessite aucun engagement et qui n'a aucune condition de durée.

Hormis les 20 Go de data avec une couverture en 4G, le forfait Cdiscount Mobile comporte des appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine. On retrouve également les appels, les SMS et les MMS illimités pour l’Union Européenne et dans les DOM (comme en France Métropolitaine) et une enveloppe web supplémentaire de 10 Go. Les destinations concernent les 27 pays de l’Union Européenne (+ l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et 8 en Outre-mer. La carte SIM est au prix unique de 10 euros et sera envoyée dans un bref délai par voie postale.

