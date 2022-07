Cdiscount Mobile casse le prix de son forfait mobile 70 Go pour seulement 5,99 €

Si vous souhaitez bénéficier d’un forfait mobile avec une belle enveloppe de data mais que vous n’avez pas un gros budget, Cdiscount Mobile a pensé à vous et vous propose une offre à durée limitée pour moins de 6 euros par mois.

Jusqu'au mercredi 19 juillet 2022 inclus, l'opérateur français MVNO Cdiscount mobile propose une offre promotionnelle sur son forfait mobile 70 Go. En effet, la première année, vous ne payerez que 5,99 euros par mois. Passé les 12 premiers mois, votre forfait passera à 11,99 euros. Comme il s’agit d’un forfait sans engagement, rien ne vous empêchera de passer alors sur un forfait plus intéressant tout en gardant votre numéro de téléphone mobile.

Bien sûr, ce forfait inclus 70 Go d’internet mobile avec une couverture en 4G sur le réseau Bouygues Telecom. Mais ce n’est pas tout. Il inclut également les appels, les SMS et les MMS en illimités en France Métropolitaine. Pour une utilisation en Europe et dans les DOM, on profite aussi des appels, des SMS et des MMS en illimités et d’une enveloppe de data supplémentaire de 12 Go.

Pour rappel, les destinations européennes concernées sont les 27 pays de l’Union Européenne ainsi que l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Le coût de la carte SIM est de 10 euros et elle sera expédiée en 48h par courrier postal.

Si cette offre Cdiscount Mobile ne vous convient pas, n’hésitez pas à parcourir notre comparateur des meilleurs forfaits mobiles du moment.