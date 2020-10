Forfait mobile à petit prix : Auchan Télécom propose 30Go à seulement 2,99€

Pour le début des vacances de la Toussaint 2020, Auchan Télécom propose une offre sur un forfait mobile. Dans le cadre d'une série limitée, il est possible de bénéficier de 30 Go de data à un prix mensuel de 2,99 euros pendant une durée de 6 mois.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CETTE OFFRE AUCHAN TÉLÉCOM

Au même titre que Cdiscount Mobile et son forfait 100 Go à moins de 10 euros, Auchan Télécom permet à de nouveaux clients de souscrire à un forfait mobile pas cher jusqu'à ce mercredi 21 octobre 2020.

Ainsi, l'opérateur MVNO de l'enseigne de la grande distribution donne la possibilité de bénéficier d'un forfait 30 Go à 2,99 euros par mois pendant 6 mois. À l'issue de la période indiquée, le tarif mensuel du forfait passera à 12 euros. Cette offre étant sans engagement, le client pourra aller voir un autre opérateur pour un forfait similaire ou plus avantageux.

Le forfait à moins de 3 euros (basé sur le réseau 4G de SFR, Orange et Bouygues Telecom) comporte les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine. Il permet aussi au client de profiter des appels, SMS et MMS illimités et d'une enveloppe web dédiée de 3 Go au sein de l’Union Européenne et dans les DOM. Enfin, la carte SIM est facturée au tarif de 10 euros en une seule fois pendant l’étape de la commande.

Si vous n'êtes pas convaincu par cette offre, n'hésitez pas à utiliser notre article qui permet de trouver le meilleur forfait mobile en fonction de vos besoins et de votre budget.