Forfait mobile 5G 130 Go à 19,99 € : c’est la nouvelle offre Cdiscount Mobile avant Noël

Pour celles et ceux qui ont la possibilité d'avoir la 5G chez eux, Cdiscount Mobile permet d'avoir un forfait mobile 130 Go pour moins de 20 euros par mois. Attention, il s'agit d'une offre à durée limitée !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Vous avez exactement jusqu'à ce jeudi 9 décembre 2021 pour profiter d'une offre Cdiscount Mobile qui permet d'avoir un forfait mobile 5G 130 Go à 19,99 euros par mois, au cours d'une durée d'un an. À l'issue de la période de douze mois, le tarif mensuel du forfait passera à 24,99 euros. Comme il s'agit d'une offre sans engagement, il sera possible de résilier le forfait afin de voir un autre opérateur.

À part les 130 Go de data, le forfait Cdiscount Mobile comporte des appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine. On retrouve aussi les appels, les SMS et les MMS illimités au sein de l’Union Européenne et dans les DOM, ainsi qu'une enveloppe web de 17 Go en 4G. Les destinations concernées sont les 27 pays de l’Union Européenne (+ l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et 8 destinations en Outre-mer. Enfin, la carte SIM est au prix unitaire de 10 euros et Cdiscount permet de conserver son numéro de mobile actuel.

Si l'offre Cdiscount Mobile n'est pas convaincante, vous pouvez consulter notre article associé aux meilleurs forfaits mobiles 5G du moment.