Forfait 100 Go à bas prix : Prixtel solde son offre mobile à seulement 6,99 € / mois

Prixtel profite de la période estivale pour proposer un forfait à bas prix avec une enveloppe de données mobiles assez confortable. En ce moment, l’opérateur permet de bénéficier d’une offre 100 Go pour seulement 6,99 euros par mois.

Les opérateurs mobiles débordent d’imagination pour attirer de nouveaux clients en vue des prochaines vacances d’été. C’est notamment le cas de Prixtel qui lance jusqu’au 5 juillet un forfait mobile à bas prix comprenant une enveloppe de data assez confortable.

Actuellement, l’opérateur mobile virtuel basé sur le réseau 4G/5G de SFR propose son forfait Le grand 100 Go pour un prix mensuel de 6,99 euros, au cours d’une durée d’un an. À l’issue de la période des 12 mois, le tarif du forfait passera à 12,99 euros par mois. Mais comme l’offre mobile est sans engagement, il sera possible de procéder à la résiliation à tout moment et sans frais.

À l’instar des autres forfaits mobiles que propose Prixtel, le forfait Le grand est flexible. Autrement dit, la future cliente ou le futur client payera la consommation d’Internet mobile qu’elle ou il aura utilisé. Ainsi, les factures mensuelles du forfait Le grand seront de :

6,99 € / mois la première année (puis 12,99 € / mois) si la consommation d’Internet mobile ne dépasse pas les 10 0 Go

9,99 € / mois la première année (puis 15,99 € / mois) si la consommation d’Internet mobile est comprise entre 10 0 et 12 0 Go

12,99 € / mois la première année (puis 18,99 € / mois) si la consommation d’Internet mobile est comprise entre 12 0 et 14 0 Go

De plus, le forfait Le grand contient 20 Go depuis l'Union Européenne et les DOM, et des appels et SMS/MMS illimités en France et depuis l’UE et les DOM.

Le petit et Le géant : les deux autres catégories de forfaits de Prixtel

Il n’y a pas que le forfait mobile Le grand chez Prixtel, il y a aussi Le petit et Le géant.

Destiné aux petits consommateurs de data, le forfait Le petit contenant 40 à 60 Go est proposé au prix minimal de 4,99 euros par mois et ce, durant la première année.

Quant aux grands consommateurs de données mobiles, ils peuvent profiter du forfait Le géant à partir de 9,99 euros par mois pendant la première année ; avec une enveloppe de data comprise entre 140 et 200 Go. Ce forfait propose une option 5G.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Prixtel