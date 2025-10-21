Forfait eSIM Ubigi gratuit : restez connecté lors de votre prochain voyage en Asie et dans plus de 200 destinations

Si vous prévoyez de voyager, que ce soit en Asie ou ailleurs dans le monde, pensez dès maintenant à votre connexion une fois à destination. Ubigi vous propose un forfait eSIM gratuit, valable dans plus de 200 pays.

À l’approche de l’hiver, de nombreuses destinations asiatiques ont le vent en poupe : Japon, Thaïlande, Hong Kong : les possibilités sont nombreuses. Où que vous alliez, Ubigi, le fournisseur d’eSIM de voyage basé en France, vous offre un forfait gratuit pour rester connecté pendant votre voyage. Activez-le le jour de votre départ et il sera opérationnel dès votre arrivée.

500 Mo gratuits et 10% de réduction sur votre première recharge

Cette offre exclusive réservée à nos lecteurs vous donne droit à 500 Mo d’internet gratuit avec Ubigi, utilisable dans plus de 200 destinations. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire en cliquant sur le lien ci-dessous.

Une fois votre compte créé, le forfait s’y ajoutera automatiquement. Vous le retrouvez dans la rubrique Récompenses de votre espace abonné. Pas besoin de l’activer tout de suite : vous pouvez le conserver jusqu’au moment opportun. Attention toutefois à vérifier sa date d’expiration, généralement fixée à six mois.

Et ce n’est pas tout : Ubigi vous offre également 10% de réduction sur votre première recharge. Pour en profiter, récupérez un code promo exclusif, disponible lui aussi dans la rubrique Récompenses de votre compte.

Voici comment procéder :

Crééz un compte gratuit ici

Connectez-vous à votre compte Ubigi sur le site web ou l’application mobile (Android, iOS)

Sélectionnez Récompenses depuis le menu

depuis le menu Récupérez le code promo (exclusif aux lecteurs de Phonandroid)

Toujours dans le menu, cliquez sur Recharge ou Acheter un forfait depuis le tableau de bord

ou Acheter depuis le tableau de bord Enfin, appliquez le code après avoir choisi un forfait

Ubigi propose une gamme de forfaits eSIM adaptés à tous les besoins. Disponibles en 5G ou en 4G selon la destination, ces forfaits varient en volume de données : 3 Go, 10 Go, 25 Go, ou même un forfait illimité pour une utilisation d’internet sans retenue.

Notez que les appels et SMS classiques ne sont pas inclus dans l’offre, mais ils ne sont pas vraiment nécessaires. Vous pouvez passer des appels via les applications de messagerie comme WhatsApp, Messenger, FaceTime ou encore Zoom, pour ne citer qu’elles.

Comment installer le forfait eSIM Ubigi ?

Pour profiter de votre forfait Ubigi gratuit, commencez par installer l’eSIM de l’opérateur sur votre smartphone. Vérifiez dans un premier temps que l’appareil est bien compatible eSIM.

Tapez *#06# et de validez. Si un code EID est visible dans la liste qui s’affiche à l’écran, votre smartphone est compatible eSIM.

Installation de l’eSIM Ubigi :

Ouvrez l’application Ubigi

Connectez-vous à votre compte

Cliquez sur Installer votre eSIM Ubigi depuis la bannière orange en haut

Suivez les étapes pour finaliser l’installation

Rester connecté à l’étranger n’a jamais été aussi facile. Pour votre prochain voyage, profitez du forfait gratuit Ubigi réservé à nos lecteurs, avec 10% de réduction sur toute première recharge supplémentaire. De quoi voyager en toute sérénité, où que vous alliez dans le monde.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Ubigi.