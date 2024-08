Forfait 5G pas cher : RED by SFR baisse ses prix avec un forfait 5G 160 Go à 8,99 € !

Si vous avez un smartphone et un forfait sans engagement, il est toujours intéressant de regarder les nouveaux forfaits qui sortent et qui proposent souvent des prix bradés. C’est le cas en ce moment chez RED by SFR qui vient de sortir un forfait 5G 160 Go à seulement 8,99 € Pour les plus petits budgets, il y a également un forfait 40 Go à moins de 6 € !

Pendant les vacances d’été, il est primordial d’avoir un bon forfait téléphonique pour garder une bonne connexion internet en déplacement. Bonne nouvelle, grâce à RED by SFR, vous pouvez avoir des forfaits avec une enveloppe de données conséquente pour moins de 9 euros, ou même moins de 6 euros pour les budgets les plus serrés ! On vous explique tout.

L’opérateur mobile RED by SFR propose en ce moment un forfait mobile 5G à prix imbattable : 160 Go pour seulement 8,99 euros. Cette offre est bien sûr sans engagement. Vous pouvez donc résilier le forfait à tout moment.

Si vous avez un smartphone 5G, c’est certainement la meilleure offre du moment pour vous car vous pourrez profiter de la rapidité du réseau très haut débit en ayant une enveloppe de data suffisante pour tenir un mois complet. Et si vous partez à l’étranger dans l’Union Européenne ou dans un DOM, vous pourrez toujours utiliser 23 Go de données.

Si vous souhaitez dépenser le moins possible dans votre abonnement téléphonique mensuel et qu’une connexion 4G/4G+ vous suffit, alors jetez-vous sur le forfait 40 Go à seulement 5,99 €. Pour moins de 6 euros, vous avez une enveloppe de data suffisante pour aller quotidiennement sur internet et vos réseaux sociaux. En plus, vous bénéficiez du réseau SFR qui est l’un des meilleurs en 4G. Vous pourrez même utiliser votre forfait à l’étranger (UE et DOM) avec une enveloppe de 11 Go utilisable par mois.

RED by SFR propose aussi deux autres forfaits. Avec son plus petit forfait à 2,99 euros, vous devrez vous contenter de 5 Go de data (utilisable dans l’UE et dans les DOM) mais vous aurez tout de même les appels, SMS et MMS en illimités.

Et si vous partez à l’étranger pour les vacances, nous vous conseillons le forfait spécial voyage. À 19,99 euros par mois, c’est le plus gros forfait de l’opérateur. Il inclut 300 Go de données internet, une connexion 5G offerte et surtout 35 Go de data utilisable dans 124 destinations étrangères. Pour rappel, tous les forfaits RED by SFR sont sans engagement. Rien ne vous empêche de repasser sur un forfait moins cher une fois votre voyage terminé. Pour tous ces forfaits, RED by SFR inclut les appels illimités vers mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Vous avez également les SMS et MMS illimités vers tous les opérateurs en France métropolitaine.

Enfin, pour vous abonner, vous devrez commander une carte SIM triple découpe ou une carte SIM virtuelle au prix unitaire de 10 euros. La première est envoyée par voie postale et la seconde est utilisable immédiatement si vous avez un smartphone compatible.

En résumé, voici les différentes offres :

Vous avez un doute sur le forfait à choisir ? N’hésitez pas à lire notre comparateur de forfaits mobiles 5G pour pouvoir faire votre choix en fonction de toutes les offres disponibles sur le marché.