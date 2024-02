Ford présente son Puma restylé… mais où est la version électrique ?

Ford vient tout juste de dévoiler la refonte du Puma, son véhicule le plus vendu en Europe. Au programme, un habitacle totalement modernisé et des motorisations micro-hybrides. Malheureusement, cette annonce est entachée par l'absence de la version électrique. Il faudra attendre le courant de l'année pour enfin la découvrir.

Alors que le nouveau Kuga hybride vient d'arriver en France il y a tout juste trois semaines, Ford vient tout de présenter ce jeudi 8 février la refonte du Puma, son véhicule pour particulier le plus vendu en Europe. Si le Kuga avait eu le droit à un relooking profond à l'extérieur comme à l'intérieur, les modifications apportées par la marque à l'ovale bleu sur ce Puma 2024 se concentrent surtout sur l'habitacle.

Ford modernise l'habitacle du Puma

Pour cause, les clients s'étaient plaints de la vétusté des équipements, loin de correspondre aux standards actuels. “Les clients Puma adorent leurs véhicules, et nous avons écouté attentivement leurs suggestions”, a déclaré Murat Gueler, designer en chef du Ford Puma.

Ainsi, cette nouvelle édition intègre un grand écran central de 12 pouces et une instrumentation numérique plus grande. Le système d'infodivertissement est propulsé par la dernière version SYNC 4, tandis que la voiture embarque une connectivité 5G. Un éclairage d'ambiance illumine également tout l'habitacle, tandis que les sièges, le volant et le nouvel accoudoir coulissant sont revêtus de cuir synthétique sur les plus hautes finitions.

A lire également : Ford Fiesta – clap de fin pour la citadine culte au profit de l’électrique

La version électrique se fait toujours attendre

Et sous le capot alors ? C'est ici que le bât blesse. En effet, on s'attendait à découvrir aux côtés des nouvelles motorisations essence avec micro-hybridation la fameuse version électrique du Puma. Pour cause, officialisée pour la première fois en 2022, le constructeur avait promis de la présenter en début 2024. Malheureusement, ce ne sera pas à l'occasion de cette refonte. Cette variante, nommée Puma Gen-E, sera dévoilée dans le courant de l'année d'après son communiqué de presse. Wait and See comme on dit.

Pour en revenir aux nouvelles motorisations essence, Ford s'est appuyé sur des technologies d'hybridation légères 48 V pour obtenir plus de puissance et un meilleur rendement énergétique. Ainsi, le bloc 1.0 Ecoboost sera décliné en 125, 155 ou 170 ch. En revanche, mauvaise nouvelle pour la variante Flexifuel compatible avec le Superéthanol-E85. Effectivement, cette version appréciée des utilisateurs pour son aspect économique (le litre d'E85 se négocie à nouveau à moins d'un euro) a été tout simplement supprimé…

Source : Ford, Automobile Propre