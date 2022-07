Ford dévoile un robot de recharge capable de se brancher tout seul sur votre voiture électrique

Ford a présenté aujourd'hui une station de recharge robotisée qui se connecte automatiquement à la prise de courant d'un véhicule électrique et lance le processus de recharge. Les clients peuvent simplement utiliser leur smartphone s’ils ne veulent quitter leur voiture pour brancher le câble.

Si vous êtes propriétaire d’une voiture électrique, vous savez probablement qu’un des aspects les plus pénibles de posséder un tel véhicule est de devoir le recharger. Les chargeurs publics sont régulièrement en panne ou fonctionnent mal, et les places de stationnement sont souvent peu accessibles. Les câbles de charge eux-mêmes peuvent être lourds et gênants à transporter et à manipuler, surtout pour des personnes à mobilité réduite.

Ford entend bien corriger ce défaut grâce à son nouveau prototype de station de recharge robotisée, nommée Ziggy, que les conducteurs pourront simplement activer via leur smartphone tout en restant assis dans leur véhicule électrique. Cette technologie pourrait permettre aux conducteurs handicapés de ne pas quitter la voiture pendant la recharge, ou de simplement laisser le robot faire tout le travail.

Le robot va automatiquement se connecter à votre voiture électrique pour la recharger

Sur le campus de l'université de Dortmund, Ford a fait la démonstration avec une Mach-E de son chargeur capable de se brancher seul lorsqu'un conducteur se gare à côté et active une application sur son téléphone. Le câble de recharge ordinaire est intégré dans un bras robotisé qui trouve la borne de recharge. Celle-ci utilise une caméra embarquée pour trouver la prise de votre voiture et s’y brancher automatiquement.

Le processus de recharge est alors vraiment très simple. Le robot trouve la voiture, s'y branche, puis retourne dans une zone de transit pour être rechargé à partir du réseau, d'un panneau solaire ou de batteries de stockage d'énergie. Le constructeur automobile affirme qu'à l'avenir, le chargeur pourrait être installé sur les places de stationnement pour les conducteurs handicapés, dans les parkings et chez les particuliers.

Il n'est pas difficile d'imaginer comment il pourrait être utilisé au-delà de son intention initiale. Un bras de chargement robotisé pourrait également être très utile aux entreprises possédant des flottes de véhicules électriques, comme la société de location Hertz, qui compte bien commander plusieurs milliers de Tesla ou encore la police de New York qui veut acheter 250 Model 3. Grâce à un tel robot, les conducteurs n’auraient plus non plus à utiliser des places de stationnement spécifiques pour la recharge, puisque c’est le robot qui viendra à eux.