Fnac/Darty baisse le prix du pack Google Pixel 7a + écouteurs Pixel Buds A

Offre intéressante à saisir sur les sites du groupe Fnac/Darty ! À l'occasion de la rentrée, le pack Google incluant le smartphone Pixel 7a et les écouteurs Pixel A est à moins de 450 euros.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE PACK GOOGLE PIXEL 7A + PIXEL BUDS A (FNAC)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE PACK GOOGLE PIXEL 7A + PIXEL BUDS A (DARTY)

Après le pack Google Pixel 7 + écouteurs Pixel Buds A chez Boulanger, c'est au tour d'un autre smartphone de la gamme Pixel de faire l'objet d'un deal intéressant sur les sites du groupe Fnac/Darty.

En ce moment, les sites e-commerce des deux enseignes françaises spécialisées dans le high-tech proposent le pack composé du Google Pixel 7a et des écouteurs Pixel Buds A à prix réduit. Affiché en temps normal à 609 euros, l'ensemble est vendu à 449 euros ; soit une remise immédiate de 160 euros.

À propos de ses points forts, le Pixel 7a de Google lié aux bon plan Fnac/Darty est un smartphone 5G qui dispose d'un écran OLED de 6,1 pouces avec une résolution en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu'à 90 Hz. Le téléphone possède aussi une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage interne de 128 Go, le processeur Google Tensor G2 et une batterie d'une capacité de 4385 mAh compatible avec la charge rapide à 18 W. L'ensemble fonctionne sous le système d'exploitation mobile Android 13.

Quant à l'APN, on retrouve un double capteur principal de 64 + 13 MP et un capteur frontal de 13 MP. Pour la connectique, la norme Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.3, l'USB Type-C et le GPS sont essentiellement de la partie. Enfin, le Google Pixel 7a est fourni avec un câble USB-C vers USB-C, un outil d'éjection de la carte SIM et un adaptateur Quick Switch. Pour en savoir davantage, nous vous conseillons de consulter notre article consacré au test du Google Pixel 7a.