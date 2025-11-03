La Fnac et Darty démarrent l’avant-première du Black Friday en force : voici les meilleures offres à saisir dès maintenant !
C'est parti pour le Black Friday chez la Fnac et Darty. Les deux boutiques proposent leurs premières offres du grand rendez-vous promotionnel de novembre. Nous avons fait le tour : voici les offres incontournables déjà disponibles.
L'avant-première du Black Friday démarre chez Fnac Darty. Le groupe vient de lancer ses premières promos et toutes les catégories de produits font déjà l'objet de réductions importantes. Nous avons rassemblé ici les meilleures offres déjà disponibles sur les produits high-tech. De quoi réaliser de belles économies sur vos achats de fin d'année.
Black Friday Fnac Darty : les premières offres sont déjà là
- Casque gamer HyperX Cloud Alpha à 49 € au lieu de 99 € sur la Fnac et Darty
- Samsung Galaxy Z Flip 4 à 499 € au lieu de 1 112 €
- Galaxy Z Flip 5 512 Go à 699 € au lieu de 1342 €
- Pack de 3 ampoules Philips Hue avec pont + télécommande à 99 € au lieu de 149 €
- Écran gamer 1080p MSI G24C4 E2 24″ incurvé à 89 € au lieu de 141 € sur Fnac et Darty
- Imprimante multifonction HP Envy Inspire 7224e Instant Ink à 89 € au lieu de 129 € sur la Fnac et Darty
- Barre de son Samsung B-Series HW-B660F 2025 (Dolby Atmos 3.1 Ch) à 199 € au lieu de 329 € sur la Fnac et Darty
- Tablette Lenovo IdeaTab Pro avec clavier + stylet à 299 € au lieu de 549 €
- Ecovacs DEEBOT T30C à 349 € au lieu de 499 €
- TV TCL QLED P89K de 55 pouces à 399 € au lieu de 499 € et 65 pouces à 549 € au lieu de 599 €
- Drone DJI Flip avec radiocommande RC2 (écran) à 399 € au lieu de 639 € et RC3 (sans écran) à 299 € au lieu de 439 €
- Tablette Xiaomi Pad 7 Pro à 429 € au lieu de 529 € sur la Fnac et Darty
- Aspirateur robot Ecovacs T50 Max Pro à 549 € au lieu de 999 €
- MacBook Air M1 reconditionné à 549 € au lieu de 749 €
- Écran gamer Samsung Odyssey G9 à 599 € au lieu de 799 €
- TV LG Mini Led QNED 87 de 55 pouces à 649 € au lieu de 799 € (549 € avec Darty Max)
- Trottinette électrique Minimotors Togo Limited 60V 15Ah à 689 € au lieu de 999 €
- TV LG Mini Led QNED 87 de 65 pouces à 749 € au lieu de 899 € (599 € avec Darty max)
- TV Samsung Mini Led Neo Qled QN85F de 55 pouces à 799 € au lieu de 999 € et 65 pouces à 999 € au lieu de 1399 €
- PC portable Gaming MSI Cyborg 15 (RTX 5060, Core i7-13620H, 16/512 Go) à 979 € au lieu de 1399 € sur la Fnac et Darty
- PC portable gamer MSI Crosshair 16″ (RTX 5070, Core Ultra 7, 16/512 Go) à 1 299 € au lieu de 1 999 €
- TV OLED Philips Ambilight 810 de 55 pouces à 1099 € au lieu de 1299 € et 65 pouces à 1499 € au lieu de 1899 €
Galaxy Z Flip 5 et 2 Flip 4 dès 499 € au lieu de 1 112 €
Vous aimeriez vous offrir un smartphone pliable de Samsung depuis bien longtemps, mais êtes rebuté par leur prix ? C'est le moment plus que jamais de sauter le pas. À l'occasion du Black Friday, les Z Flip 5 et Z Flip 4 sont proposés à des prix bien abordables chez la Fnac et Darty.
Alors qu'il a été lancé à plus de 1 000 €, le Galaxy Z Flip 4 est actuellement à 499 € en ce moment chez Fnac Darty. Et si vous préférez le Z Flip 5 512 Go, il est à 699 € au lieu de 1 339 €.
Tablette Xiaomi Pad 7 Pro à 429 € au lieu de 529 €
La tablette Xiaomi pad Pro offre l'un des meilleurs rapports qualité prix du marché. C'est une tablette performante qui s'appuie sur la puce Snapdragon 7+ Gen 3 épaulée par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Elle dispose d'un bel et grand écran de 11,2 pouces, en définition 3,2K et avec un taux de rafraichissement de 144 Hz.
C'est une fiche technique très confortable pour une tablette proposée moins chère que ses équivalents chez la concurrence. Et grâce au Black Friday, la Xiaomi Pad 7 Pro de vient encore moins chère. Elle est en effet à 429 € au lieu de 529 €, ce qui la rend encore plus intéressante.
MacBook Air M1 reconditionné à 549 € au lieu de 749 €
Le MacBook Air M1 n'est plus tout jeune, mais reste encore un excellent modèle en 2025. Sa puce M1, présentée comme une révolution à son lancement n'a pas perdu grand-chose de ses atouts. Si vous recherchez un MacBook solide pour moins de 600 €, le MacBook Air M1 est disponible à 549 € au lieu de 749 € en recautionné chez la Fnac et Darty dans le cadre du Black Friday.
Ecovacs DEEBOT T30C à 349 € au lieu de 499 €
Cet aspirateur robot a été lancé cette année à 699 € et cela reste son prix conseillé, même s'il est souvent en promo ces derniers mois autour de 499 € chez Darty. Et grâce au Black Friday, son prix descend encore plus bas et se retrouve en ce moment à 349 €. L'Ecovacs Deebot T30C est ainsi à moitié prix.
Il s'agit d'un aspirateur robot 2-en-A qui aspire et lave simultanément et avec une bonne efficacité, y compris les bords et coins. Il est livré avec un sac à poussière et une serpillère lavable. Son autonomie est de 3 heures.
TV LG Mini Led QNED 87 de 55 pouces (2025) à 649 € au lieu de 799 €
C'est une excellente TV QNED Mini Led proposée à un tarif très abordable. Et grâce au Black Friday chez Fnac Darty, son prix baisse davantage pour s'établir à 649 €, soit 150 € de réduction supplémentaire sachant qu'elle a été lancée à 1 399 € cette année.
Pour ce qui est de ses caractéristiques, cette TV QNED haut de gamme offre une excellente qualité d'image, avec un contraste proche de celle des TV OLED, rétro-éclairage Mini LED oblige. En effet, cette catégorie de téléviseur profite d'un local dimming (gradation locale) avancé, avec de nombreuses zones de rétro-éclairage.
Enfin, elle convient à toutes les catégories d'utilisateurs, y compris aux gamers, avec ses ports HDMI 2.1 avec un taux de rafraichissement allant jusqu'à 120 Hz et ses différents modes dédiés aux joueurs.
