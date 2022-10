Fnac : 10 € offerts tous les 100 € d’achat avec un code sur les univers TV/vidéo, Apple et Son

À un mois du coup d'envoi de la Coupe du monde 2022 de football, la Fnac permet à ses adhérents de bénéficier de 10 euros offerts tous les 100 euros d’achat sur des produits en provenance des univers TV/vidéo, Apple et Son. Attention, cette opération est valable jusqu'à ce samedi 22 octobre inclus.

La Coupe du monde 2022 de football au Qatar commencera le 20 novembre prochain. À quelques semaines de l'événement sportif, la Fnac célèbre le ballon rond en donnant la possibilité à ses adhérents les plus fidèles d'avoir des euros cagnottés sur leur compte fidélité.

Ainsi, jusqu'à demain soir inclus, le code promotionnel BALLON (à saisir durant l'étape du panier) permet d'obtenir 10 euros offerts tous les 100 euros d’achat sur des produits issus des rayons TV/vidéo, Apple et Son.

Attention, parmi les articles non éligibles à l'opération, on retrouve la barre de son Devialet Dione ; l'écran PC Apple Studio ; les produits des marques Focal, Devialet, Bang & Olufsen et Apple du rayon Son ; l'Apple iPad Pro 2021 ; l'Apple iPad Pro 12 2022 ainsi que l'Apple iPad 10ème génération.

Pour information, les euros cumulés sur le compte fidélité Fnac sont valables dans les 3 mois suivants leur obtention, à condition que la carte Fnac ou Fnac+ de l'adhérent titulaire soit en cours de validité et qu'il ait présenté sa carte lors de son passage en caisse.