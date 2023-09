Le Fitbit Charge 6 serait dévoilé très bientôt et ressemblerait beaucoup au Charge 5

Dans un très court teaser vidéo publié sur X (Twitter), Fitbit laisse entrapercevoir ce qui pourrait bien être le Fitbit Charge 6, nouvelle itération de son bracelet connecté. L'annonce aura lieu le 28 septembre.



Tout le monde n'a pas envie d'avoir une montre intelligente au poignet. Mais si vous êtes quand même intéressé par l'idée de suivre différents aspects de votre santé au quotidien, la seule alternative, c'est le bracelet connecté. D'autant que suivant les modèles, certains offrent quasiment les mêmes fonctionnalités qu'une smartwatch. Il y en a pour tous les goûts et surtout tous les budgets. Xiaomi propose par exemple des modèles à bas prix comme le Band 8 ou sa version “luxe” proche d'une Apple Watch, le Band 8 Pro.

Si vous cherchez quelque chose d'un peu plus haut de gamme, la marque Fitbit a sûrement ce qu'il vous faut. Son modèle le plus complet est le Fitbit Charge 5, sorti en 2021. Le gain par rapport à la génération précédente est significatif. Le bracelet embarque un écran couleur AMOLED, un capteur de luminosité ambiante, un mode Always On et surtout la possibilité de réaliser des électrocardiogrammes. Mais après 2 ans de bons et loyaux services, Fitbit semble prêt à présenter son successeur.

Fitbit pourrait dévoiler le bracelet connecté Charge 6 le 28 septembre

Sur son compte X (Twitter), Fitbit a publié une vidéo de 6 secondes dans laquelle on voit quelqu'un reculer pour entrer dans le cadre de la caméra avant de s'en rapprocher et de couper. La personne agite les bras, mais on voit à son poignet ce que l'on suppose être le Fitbit Charge 6. À la fin du clip, une date : 28 septembre 2023. La présentation est donc imminente. Que sait-on de ce Charge 6 justement ? En terme de design, ce serait la copie du 5, à l'exception d'un bouton physique. On ne l’aperçoit pas sur les images en revanche.

Lire aussi – Apple Watch, Fitbit : vous devriez vraiment les nettoyer très régulièrement, voici pourquoi

C'est surtout au niveau logiciel qu'on attend des nouveautés : le bracelet intégrerait les services Google comme YouTube Music et Maps, entre autres. Il ne faudra pas attendre longtemps pour avoir une confirmation définitive. Notons que Google, qui possède Fitbit, a judicieusement choisi de fixer l'événement une semaine avant de dévoiler les Pixel 8 le 4 octobre. De quoi lui donner un peu plus de visibilité.