La Pixel Watch 2 misera à fond sur la santé en empruntant les fonctionnalités de la Fitbit Sense 2

Si les informations révélées par 9 To 5 Google sont avérées, on peut s’attendre à ce que la Pixel Watch 2 empiète sur le territoire des Apple Watch Series et SE, mais aussi de la Fitbit Sense 2.

Les montres intelligentes de Google et Fitbit auront bientôt en commun d’être bardées de capteurs biométriques et de proposer des fonctionnalités de sécurité et de santé qui permettent bien souvent de sauver des vies. D’après les sources du site, pour tirer profit de la puce Snapdragon W5 Gen 1, la Pixel Watch 2 sera équipée d’un thermomètre, d’un capteur de stress, et d’autres fonctionnalités améliorant la sécurité physique du porteur.

La future montre connectée de Google va emprunter les fonctionnalités de santé des bracelets connectés Fitbit. La distinction entre la Pixel Watch et les smartbands de Fitbit était jusqu’à maintenant plutôt claire. Mais l’intégration de nouveaux capteurs et de fonctionnalités de santé toujours plus poussées va brouiller un peu plus les pistes. Avec la Pixel Watch 2, Google ambitionne de se positionner comme un sérieux candidat auprès des gens qui cherchent une montre connectée orientée sport et santé.

La Pixel Watch 2 sera une montre connectée utile en cas d’urgence

En plus d’un thermomètre, la Pixel Watch 2 intégrera aussi un capteur de conduction cutanée chargé de mesurer le stress. En termes de fonctionnalités, Google met l’accent sur la Sécurité personnelle. En cas d’accident de voiture, la Pixel Watch 2 se synchronisera automatiquement à la fonction « Détection d’accident de voiture » d’un smartphone Pixel, et affichera « vos informations médicales de base afin que les urgentistes puissent facilement les trouver ». Cela dit, vous ne serez pas obligés de posséder un Pixel pour profiter de cet outil, puisque « Sécurité personnelle » sur la Pixel Watch 2 partage votre position avec les contacts d’urgence en cas de malheur.

Au-delà des fonctionnalités de santé, la Pixel Watch 2 promet d’être encore plus utile que sa devancière dans le domaine de la traduction. Il sera apparemment possible, à travers le mode « Interprète » de l’Assistant Google, de jouir des mêmes fonctionnalités que celles offertes par Google Traduction sur les smartphones.