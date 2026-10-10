Fitbit Edge : Google dévoile un premier aperçu de son nouveau bracelet et lâche un énorme indice

Le prochain bracelet connecté de Google se dévoile. La firme de Mountain View vient de publier un aperçu de ce que sera le Fitbit Edge, ainsi qu’une date, qui pourrait être celle du lancement officiel de l’appareil.

Fitbit Edge
Crédits photo : Google

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette année 2026 aura été riche en événements en ce qui concerne les bracelets connectés. On a par exemple pu voir des ex-ingénieurs de Tesla lancer Fort, un bracelet fitness plus précis que ses rivaux. En juin dernier, nous vous présentions Clair Health, un bracelet qui surveille vos hormones sans prise de sang. Plus tôt cette année, Garmin dévoilait accidentellement Cirqa, son premier bracelet connecté sans écran.

Mais c’est sans compter sur Google qui, lui aussi, mise largement sur ce type de produits. Le géant de la tech semble vouloir aller au-delà de ses « simples » montres connectées Pixel Watch pour se diriger vers des bracelets au style épuré. On pense bien évidemment au relativement récent Fitbit Air, un bracelet connecté totalement dépourvu d’écran.

Toutefois, certains utilisateurs pourraient préférer un écran pour pouvoir suivre facilement leurs performances sportives. Et Google ne les a pas oubliés. En effet, la firme de Mountain View prépare la sortie du Fitbit Edge, dont le design se trouve à mi-chemin entre une montre et un simple bracelet connecté.

Fitbit Edge : Google vient-il de dévoiler une date de sortie ?

Et, bonne nouvelle, Google vient d’en partager un avant-goût. L’entreprise vient en effet de publier quelques images montrant l’esthétique de l’appareil. On peut y voir ce qui semble être un petit écran, sans pour autant que Google n’en partage les spécificités.

Toutefois, le Fitbit Edge devrait intégrer un écran AMOLED de 1,34 pouce avec une fonction d’affichage permanent. Ce dernier permettrait de prendre en charge une quarantaine d’exercices différents et intégrerait une batterie remplaçable, Google se pliant ainsi aux exigences européennes.

Comme tout bon bracelet connecté, le Fitbit Edge serait également équipé de nombreux capteurs, permettant notamment de mesurer la saturation en oxygène dans le sang. Côté prix, Dealabs Magazine laisse entendre que l’appareil coûterait 179 € en France.

Google nous donne par ailleurs une date : le 12 octobre 2026. Il pourrait s’agir de la présentation officielle de l’appareil, voire de l’ouverture des précommandes. L’avenir nous le dira.


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