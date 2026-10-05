Voici le Fitbit Edge, nouveau bracelet connecté à écran de Google

Android Headlines a obtenu des images du prochain bracelet connecté de Google, le Fitbit Edge. On apprend aussi certaines de ses caractéristiques techniques et son prix estimé.

Google Fitbit Edge
Crédits : Android Headlines

Depuis le rachat de Fitbit par Google, finalisé en 2021, la firme de Mountain View propose tout une gamme de bracelets connectés. Mais force est de constater que les nouveaux modèles ne sont pas légion. Nous avons bien eu le Fitbit Air en 2026, premier modèle sans écran de la marque, mais à part ça, on reste sur des appareils parfois assez ancien. Le dernier Fitbit Charge date de 2023 par exemple.

Lire aussi – Grâce au Fitbit Air, les utilisateurs transforment leur montre analogique en montre connectée

Cela va changer avec l’arrivée du Fitbit Edge, inédit. Nos confrères d’Android Headlines ont mis la main sur des visuels du bracelet en avant-première, ce qui permet de voir comment Google compte se positionner sur un segment intermédiaire. Entre le Fitbit Air et la Pixel Watch 5. Le Edge ressemble d’ailleurs un peu à cette dernière, à ceci près que l’écran rond fait place à une dalle ovale.

Le Fitbit Edge de Google, juste milieu entre le Fitbit Air et la Pixel Watch 5 ?

Un bouton prend place sur les deux tranches du cadran, tandis que les capteurs se trouvent au dos, comme vous pouvez le voir ci-dessous. La fiche technique accessible actuellement est assez pauvre en détails. On apprend que l’autonomie annoncée peut grimper jusqu’à 7 jours, comme le Fitbit Air. Le Fitbit Edge permet de recevoir des notifications et prend en charge quelques applications comme Maps, YouTube Music et Find My Phone. Le bracelet permet aussi de contrôler les médias en cours de lecture sur le smartphone, auquel il se connecte en Bluetooth.

Google Fitbit Edge dos
Crédits : Android Headlines

Compatible Android et iOS, le Fitbit Edge se décline pour le moment en 3 coloris reprenant ceux des Pixel 11 : noir, vert et orange. Vous pouvez changer le bracelet, celui-ci possédant un système pour le détacher. Android Headlines pense que le Fitbit Edge sortira dans le courant du mois d’octobre 2026. Reste la question du prix. S’il se situe entre le Fitbit Air (99 €) et le Fitbit Charge 6 (159,95 €), dont il pourrait être le successeur, on peut s’attendre à un prix entre 119 et 129 €.


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