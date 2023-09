Surface Laptop Studio 2 : l’ordinateur de Microsoft se dévoile en images avant son lancement

La semaine prochaine, le 21 septembre, Microsoft devrait fournir une mise à jour de sa gamme de produits Surface, et on sait désormais à quoi l’un d’entre eux ressemble grâce à des images dévoilées par WinFuture.

Une semaine après avoir dévoilé les principales caractéristiques techniques des trois nouveaux ordinateurs Surface attendus lors de la conférence Microsoft de la semaine prochaine, Roland Quandt, de WinFuture, vient désormais de lever le voile sur des images officielles de l’un d’entre eux.

En effet, le site allemand vient de dévoiler des photos du Surface Laptop Studio 2, qui confirment que l'appareil aura le même design que l'original, mais avec des ports supplémentaires sous la forme d'un port USB-A et d'un emplacement pour carte microSD.

Quelles spécifications techniques pour les nouvelles Surface de Microsoft ?

Selon WinFuture, le Surface Laptop Studio 2 conservera un écran tactile de 14,4 pouces 120 Hz avec une définition de 2400 x 1600 pixels qui peut se plier à plat. Cependant, il est désormais équipé d'un processeur Intel Raptor Lake série H plus puissant, jusqu'au Core i7-13700H ou Core i7-13800H. Les deux ont 14 cœurs et 20 threads, mais alors que le premier a une vitesse d'horloge maximale de 5,3 GHz, le second va jusqu'à 5,5 GHz. Les options graphiques sont également mises à niveau avec les GPU de la série RTX 40 de Nvidia, notamment la RTX 4050 et la RTX 4060 selon la configuration choisie.

Il est intéressant de noter que le Studio 2 serait livré avec 64 Go de mémoire LPDDR5X, ce qui constituerait une amélioration par rapport au modèle actuel qui n'est proposé qu'avec 32 Go de mémoire vive. L'appareil pourrait être équipé d'une batterie de 58 Wh, qui offrirait jusqu'à 19 heures d'utilisation sur une seule charge.

En ce qui concerne son prix et sa disponibilité, le Surface Laptop Studio 2 devrait être commercialisé à partir du 3 octobre, à partir de 2 249 € en Europe pour le modèle de base avec la carte graphique Intel Xe. L'édition avec 32 Go de RAM, 1 To de SSD et RTX 4060 sera probablement mise en vente au prix de 3199 euros. La version la plus puissante, elle, devrait atteindre les 3700 euros.