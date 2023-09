Echo Show 8 et l’Echo Hub : Amazon dope ses nouveaux écrans pour maison connectée à l’IA

Amazon annonce que sa famille de produits Echo accueille trois nouveaux membres : un Echo Show 8 remis au goût du jour, un Echo Hub, présenté comme « le premier panneau de contrôle de la maison intelligente d’Amazon à rendre intuitive la gestion des appareils intelligents », et des lunettes audio Echo Frames, dont deux modèles ont été conçus en collaboration avec un lunetier.

Echo Show 8 affiche un nouveau design et intègre un hub maison connectée

Pendant que Microsoft et Google faisaient la une des actualités avec leurs produits basés sur l’IA, Amazon élaborait en toute discrétion une technologie de son cru. Le nouvel Echo Show 8 profite du fruit de ce travail, à travers une assistante Alexa augmentée à l’apprentissage automatique et aux grands modèles de langage. Ce nouveau « cerveau » et un processeur amélioré lui font gagner en performances, avec des « réponses 40 % plus rapides aux demandes courantes », allumer une ampoule connectée, par exemple.

Amazon affirme également avoir amélioré la fluidité et le temps d’affichage de l’écran HD de 8 pouces, l’un des points faibles de la génération précédente. À en croire la compagnie, les appels vidéo seront de meilleure qualité, avec une caméra de 13 MP centrée et un « canal audio amélioré ». Le contenu adaptatif permet désormais à l’Echo Show 8 d’afficher un écran d’accueil lisible à toutes les distances en ajustant son contenu en fonction de la proximité de l’utilisateur. En termes de qualité audio, Amazon promet, une « clarté et des basses accrues, un son plein et spatial avec une technologie d’adaptation à la pièce et de traitement audio » dédiée.

Le hub maison connectée intégré permet à l’Echo Show 8 2023 de commander votre maison connectée. Il est compatible avec les normes et protocoles les plus couramment utilisés dans la domotique tels que le Bluetooth, Matter, Thread ou encore Zigbee. Il profite bien évidemment d’une retouche cosmétique. L’apparence de l’écran/enceinte connectée vire à l’industriel, avec un écran en « verre bord à bord » et des coins plus arrondis. Echo Show 8 est d’ores et déjà disponible en précommande sur Amazon. Il est disponible en Blanc et Anthracite pour 169,99 € et sera expédié à partir du 25 octobre 2023.

Echo Hub veut être l’écran de contrôle de votre maison connectée

Echo Hub est conçu pour être fixé au mur et devenir le vaisseau amiral de vos objets connectés. Il est, lui aussi, compatible avec Alexa, ce qui permet aux utilisateurs de contrôler leur domotique de façon simple et intuitive. Le tableau de bord personnalisable permet de regrouper et de gérer les appareils de la maison connectée, qu’il s’agisse de caméras Ring, d’ampoule Hue ou encore de thermostats Nest.

D’après Amazon, l’écran de contrôle de 8 pouces est compatible avec pas moins de « 140 000 caméras, éclairages, serrures, prises, thermostats, haut-parleurs et autres appareils de la maison connectée disponibles dans le monde entier ». Son écran tactile de 8 pouces permet de visionner plusieurs flux de caméras en même temps. Il se connecte en WiFi, mais aussi avec un câble Ethernet.

On ne sait pas exactement quand Echo Hub sera disponible, mais il sera vendu au prix de 199,99 €. Comme il est destiné à être placé sur le mur, des cadres décoratifs seront vendus séparément en blanc, bois clair et métallique.

Echo Frames : les lunettes audio qui veulent emmener Alexa hors des murs

Amazon présente également des Echo Frames revues et corrigées. Les lunettes audio de la compagnie profitent maintenant d’un design affiné et intègrent les fonctionnalités de l’assistant vocal Alexa. Elles disposent d’une autonomie de 6 heures, et la « technologie de traitement de la parole améliorée augmente les performances d’Alexa, avec une reconnaissance jusqu’à dix fois supérieure à celle de la génération précédente dans des conditions bruyantes ou venteuses. Désormais, les clients peuvent en faire plus en déplacement, comme appeler un proche, écouter leur liste de lecture ou leur podcast préférés, ou contrôler des appareils domestiques intelligents, le tout en gardant les mains libres ». En parallèle de ces Echo Frames disponibles en 5 nouveaux styles, Amazon lance sur certains marchés les Carrera Smart Glasses, qui offrent les mêmes fonctionnalités, mais qui ont été conçues en collaboration avec le lunetier Carrera. Aucune mention n’a été faite d’une éventuelle disponibilité en Europe, mais les Echo Frames seront vendues aux États-Unis à partir de 269,99 $.