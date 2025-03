Amazon profite des Ventes Flash de Printemps pour mettre en avant son Fire TV Stick 4K. Pendant toute la durée de l'opération commerciale, le lecteur de streaming fait l'objet d'une belle réduction de plus de 30 euros.

C'est dans le cadre de ses Ventes Flash de Printemps 2025 qu'Amazon effectue une réduction de plus de 45 % sur son fameux Fire TV Stick 4K. Affiché au prix conseillé de 69,99 euros, le lecteur de streaming voit son tarif baisser à 37,99 euros grâce à une remise immédiate de 32 euros de la part du site e-commerce. Pour information, les modèles HD et 4K Max du Fire TV Stick sont aussi proposés en promotion, aux prix respectifs de 27,99 euros (au lieu de 44,99 euros) et de 47,99 euros (au lieu de 79,99 euros).

Idéale pour visionner des programmes venant de Netflix, de Prime Video ou de Disney+, la deuxième génération du Fire TV Stick 4K liée à l'offre Amazon est sortie à la rentrée de septembre 2023. Fourni avec une télécommande vocale Alexa et se branchant directement sur le port HDMI d'un téléviseur, le lecteur de streaming dispose d'un processeur quadricoeur 1,7 GHz, du Wi-Fi 6 et des technologies tels que le Dolby Vision/Atmos, le HDR, le HLG et le HDR10+.

Compatible avec le Bluetooth 5.2, le Fire TV Stick 4K d'Amazon embarque un espace de stockage de 8 Go et une mémoire vive de 2 Go de RAM. Pour terminer, l'appareil est accompagné d'un câble d'alimentation, d'une rallonge HDMI et de deux piles de type AAA.