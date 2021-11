Fini le Black Friday, voici le Cyber Monday avec ce pack gaming TV Samsung + Xbox Series S à prix fou

Le pack comprenant une TV QLED Samsung Q80A 55″ (139cm) ainsi qu'une console de jeu Xbox Series S de Microsoft est proposé à prix cassé sur Cdiscount. Dans le cadre du Cyber Monday, il est possible de s'en équiper pour 999,99 € grâce à un code promo Cdiscount.

Belle offre sur Cdiscount ce lundi 29 novembre, date qui marque le début du Cyber Monday. Le pack gaming composé d'une TV QLED Samsung Q80A 2021 d'une diagonale de 55pouces (139cm) est affiché à 1 099,99 €. Cela dit, un code promo Cdiscount donnant droit à 100 euros de réduction dès 1 000 euros d'achat permet de faire chuter son prix à 999,99 euros.

Pour en profiter, vous devez une fois la méthode de livraison choisie (en point retrait ou à domicile) renseigner le code promo MOINS100E dans le champ prévu à cet effet. Il y a aussi le même pack avec le modèle en 65 pouces proposé à 1 399,99 €. Il chute à 1 299,99 € avec le même code promo à renseigner. Ne tardez pas trop si vous êtes intéressé puisque le code promo en question est limité à 1 000 utilisations.

Pour en venir au pack composé de la TV Samsung Q80A et d'une Xbox Series S, il est idéal pour les personnes à la recherche d'un combo gaming permettant de jouer en 4K 120 FPS. En effet, la TV Samsung Q80A se prête idéalement pour le gaming. Elle est doté d'un port HDMI 2.1 sur les quatre ports HDMI dont elle est équipé. Ce dernier est compatible avec les fonctions ALLM et AMD FreeSync Premium Pro.

Si vous avez en plus une PS5 ou une Xbox Series X, vous pourrez aussi jouer en 4K 120 FPS puisqu'elle dispose d'une dalle Full LED Local Dimming avec une fréquence de balayage de 100 Hz. Pour la partie audio, on retrouve un système à 2.2.2 canaux développant une puissance totale de 60W avec prise en charge du Dolby 5.1 et Dolby Digital Plus. Pour l'image, elle est compatible HDR10+, Upscalling 4K, et offre un pic de luminosité de 1 500 nits. Pas de problème donc si vous jouez dans une pièce lumineuse ou en plein jour.

Connectée, elle embarque aussi les assistants vocaux intelligents Google Assistant, Alexa, Bixby et AirPlay 2. Enfin, elle tourne sous Tyzen OS, l'interface maison de Samsung qui permet à l'instar d'Android TV d'accéder à de nombreuses applications comme Netflix, YouTube, Molotov TV, MyCanal et bien d'autres encore.