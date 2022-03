FIFA 22 : l’équipe de Russie est supprimée du jeu

L'équipe de Russie va disparaître de FIFA 2022. Suite à l'invasion initiée par le régime de Vladimir Poutine en Ukraine, Electronic Arts a pris la décision d'exclure tous les clubs russes de ses jeux vidéo.

Après l'invasion d'Ukraine, les pays occidentaux multiplient les sanctions à l'égard de la Russie. Sur ordre de la Commission européenne, deux médias russes, RT et Sputnik, ont été bannis des réseaux sociaux d'Europe, dont Facebook, Instagram et TikTok. Accusés de propagande, les médias sont également exclus de YouTube.

Des sanctions ont également été décrétées par le monde du sport. La FIFA et l'UEFA ont décidé d'interdire à toutes les équipes russes (clubs et sélections nationales) de participer à des compétitions. De facto, la Russie ne pourra pas participer à la prochaine coupe du monde de football, qui aura lieu fin d'année au Qatar. ““Le football est totalement uni et pleinement solidaire de toutes les personnes affectées par la situation en Ukraine”, ont assuré la FIFA et l'UEFA dans un communiqué.

Tous les clubs russes sont exclus de FIFA 2022, FIFA Mobile et FIFA Online

Suite à cette décision, Electronic Arts a retiré l'équipe de Russie de FIFA 2022, son dernier jeu de football, sur toutes les plateformes. L'éditeur de jeux vidéo a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter alors que les frappes russes continuent sur le territoire ukrainien.

Concrètement, tous les clubs russes vont disparaître des jeux FIFA 2022, FIFA Mobile et FIFA Online. Tous les produits EA sont concernés. C'est donc également le cas de NHL 2022, le célèbre jeu de hockey sur glace. “Nous évaluons aussi activement les changements à apporter dans d’autres domaines”, précise Electronic Arts.

“EA Sports est solidaire du peuple ukrainien et, comme beaucoup d’autres voix du monde du football, appelle à la paix et à la fin de l’invasion de l’Ukraine”, déclare Electronic Arts dans un communiqué très solennel. L'éditeur affirme s'inscrire dans la décision prise par la FIFA et l'UEFA.

En parallèle, les autorités ukrainiennes ont appelé Playstation et Xbox quitter le marché russe. Sur Twitter, le vice-premier ministre du pays Mykhailo Fedorov a demandé aux deux géants du jeu vidéo de bloquer temporairement les comptes russes et biélorusses.