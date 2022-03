Starlink : les Ukrainiens bénéficient d’un débit de 200 Mb/s grâce aux antennes offertes par SpaceX

Après la réception des camions envoyés par SpaceX, les premiers tests des antennes Starlink offertes à l’Ukraine nous parviennent. Les résultats sont prometteurs : en moyenne, les habitants obtiennent un débit supérieur à 200 Mb/s. Une bonne nouvelle essentielle alors que le réseau Internet du pays est menacé en permanence.

C’est avec une certaine réactivité qu’a répondu SpaceX aux sollicitations du gouvernement ukrainien. Deux jours seulement après avoir été interpellé par Mykhailo Fedorov, vice-premier ministre et ministre de la Transformation numérique du pays, la firme d’Elon Musk a envoyé des camions remplis de paraboles Starlink. Rapidement, les premiers témoignages ont été publiés sur Twitter, attestant d’un débit satisfaisant.

Aujourd’hui, les tests se poursuivent et sont d’autant plus encourageants. « Les débits ont atteint plus de 200 Mb/s », rapporte The Kyiv Independent, un quotidien local qui informe en temps réel sur la situation en Ukraine depuis le début de la guerre. Le journal ajoute que les tests menés par le pays sont « concluants ». En effet, le réseau a été activé seulement quelques jours auparavant durant le week-end.

Starlink offre un débit de 200 Mb/s aux Ukrainiens

Pour ceux qui profitent déjà de la fibre, il est possible qu’un débit de 200 Mb/s ne semble pas si impressionnant que cela. Néanmoins, il est important dans ce cas de replacer ce chiffre dans son contexte, à savoir celui de la menace constante d’une coupure Internet. Alors que la Russie bombarde les infrastructures médiatiques, dont récemment la tour de télévision de Kyiv ayant causé la mort de cinq personnes, la population risque à tout moment de voir sa connexion disparaître.

Aussi, Starlink apporte une sécurité supplémentaire au réseau, essentielle pour maintenir le moral de la population et continuer à diffuser les actualités sur la situation. Bien qu’il n’élimine pas entièrement les risques, le dispositif peut s’avérer capital dans la lutte contre l’invasion. D’autant que ce dernier peut théoriquement atteindre des débits équivalents à 500 Mb/s, pour peu que le service soit activé. Un atout essentiel pour le pays qui, en plus de défendre son territoire, doit faire face aux cyberattaques de son adversaire.