Guerre en Ukraine : le pays appelle Playstation et Xbox à bannir les joueurs russes

Après Apple, les autorités ukrainiennes ont appelé Playstation et Xbox quitter le marché russe et à cesser leurs activités sur le territoire de Vladimir Poutine. Le but de la manœuvre étant d'inciter le peuple russe “à mettre fin de manière proactive au conflit”.

Après le début de l'invasion de l'Ukraine, de nombreuses multinationales ont répondu à l'appel des autorités du pays pour agir contre l'effort de guerre russe, à leur échelle bien évidemment. C'est notamment le cas en France de plusieurs opérateurs comme Free, Orange et SFR qui ont baissé le prix des communications vers l'Ukraine, ou encore d'Apple à l'international qui a annoncé la suspension des ventes de ses produits sur le territoire russe.

Sur le plan sportif, les équipes russes sont progressivement bannies de l'ensemble des compétitions internationales comme la Coupe du monde 2022 ou encore de toutes les championnats mondiaux de rugby, de handball ou de basketball. Sans surprise, de nombreux acteurs du jeu vidéo se sont aussi mobilisés pour soutenir le peuple ukrainien. C'est par exemple le cas du studio polonais 11 Bit Studios, les papas de l'excellent jeu anti-guerre This War of Mine ou encore de la plateforme GOG. De son côté, le studio ukrainien GSC Game World, actuellement à l'œuvre sur la suite tant attendue de Stalker, a fait appel à la générosité de tous en faisant des dons aux forces armées ukrainiennes.

L'Ukraine demande à Playstation et Xbox de quitter la Russie

Concernant les grands acteurs américains de l'industrie comme Playstation et Xbox, les autorités ukrainiennes demandent la cessation de leurs activités sur le territoire russe. En effet, le vice-premier ministre du pays Mykhailo Fedorov les appelle à se liguer contre l'agression russe. “À toutes les sociétés de développement et de jeux et aux plateformes d'esport, la Fédération de Russie a mené une attaque militaire trompeuse et scandaleuse contre mon pays ! Imaginez qu'en 2022, des missiles de croisière attaquent des quartiers résidentiels, des jardins d'enfants et des hôpitaux au cœur de l'Europe”, assène-t-il.

Il poursuit : “Nous avons besoin de votre soutien – en 2022, la technologie moderne est peut-être la meilleure réponse aux chars, aux lance-roquettes multiples et aux missiles”. Dans le reste de sa missive, le politique appelle Playstation et Xbox à bloquer temporairement les comptes russes et biélorusses, à arrêter temporairement la participation des équipes et des joueurs de ces nationalités, et à annuler tous les évènements esportifs se déroulant sur ces territoires. Mykhailo Fedorov a également demandé à Riot Games (League of Legends), à Electronics Arts, Ubisoft et Wargaming de fermer leurs bureaux respectifs en Russie.