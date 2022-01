Fibre optique : Orange annonce avoir dépassé les 6 millions d’abonnés

Orange atteint les 6 millions de clients en fibre optique. Un chiffre qui lui vaut d'être leader en France. Avec près de 10 000 nouveaux clients raccordés chaque jour, le parc FTTH d’Orange progresse plus vite que la concurrence. La France compte désormais 14,7 millions d'abonnés au très haut débit. Le nombre de locaux éligibles à la fibre optique progresse également pour atteindre les 29 millions de prises.

Comme nous l’évoquions dans nos colonnes, 2020 a été une année record pour le déploiement de la fibre optique. Le contexte sanitaire pousse les personnes vers le télétravail. Mais il faut pour cela une bonne connexion Internet. En conséquence, le nombre d’abonnements en très haut débit continue de progresser. Au 31 décembre 2020, il s’élève à 14,7 millions, selon l'ARCEP, dont 10,1 millions en fibre optique. Soit environ la moitié des Français éligibles au très haut débit. L'autorité estime que ce chiffre augmente de 215 000 accès au Très Haut Débit par trimestre.

Orange est le premier opérateur à atteindre les 6 millions d'abonnés en fibre optique

Qui profite le plus de ce contexte ? Orange. Dans un communiqué de presse, l'opérateur historique confirme avoir atteint les 6 millions de clients sur son réseau fibre français, le positionnant en tête en nombre d'abonnés. Orange précise également raccorder près de 10 000 clients par jour sur l'ensemble du territoire. Outre une politique agressive d'acquisition de clients et de conversion depuis l'ADSL, Orange creuse l'écart avec la concurrence grâce à un déploiement plus rapide des prises en fibre optique. Ainsi, fin 2021, l’opérateur avait déployé 63% des 29 millions de locaux éligibles à la fibre optique en France, soit une hausse de 20% des locaux éligibles en un an. Un déploiement rapide, poussé par l'Arcep qui a demandé aux opérateurs d'accélérer la cadence, notamment en zone rurale.

Les concurrents n’ont pas posté leurs dernières données, mais Orange démarre cette année 2022 sur un bon pied. Il se place au-dessus de ces derniers, notamment lorsque l’on compare les derniers chiffres de 2021. À la fin du troisième trimestre 2021, Orange concentrait déjà 5,6 millions d’abonnés très haut débit. Ses concurrents se plaçaient encore quelques marches plus loin. SFR affichait 3,8 millions d’abonnés, Free juste derrière avec 3,55 millions d'utilisateurs. Bouygues Telecom ferme la marche, avec 2,1 millions de clients.