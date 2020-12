Fibre optique : la France est désormais reine du déploiement en Europe

Face à ses voisins européens, la France est désormais sur le podium en termes de déploiement de fibre optique. Le pays compte désormais plus de 22 millions de lignes potentielles et et en ajoute 5,5 millions à son actif chaque année.



La France fait désormais figure de bon élève en matière de fibre optique. Il y a quelques jours, nous évoquions le fait que 13,6 millions de foyers profitent désormais d’un abonnement au très haut débit, soit près de la moitié des abonnés internet en France. Mais en réalité, l’Hexagone compte bien plus de lignes raccordables. Plus de 22 millions de foyers sont ainsi éligibles au très haut débit, soit une hausse de 30% par rapport à l’an passé.

La raison de cette augmentation soudaine ? Le déploiement s’opère à vitesse grand V un peut partout en France, et notamment dans les grandes villes et leurs environs. En la matière, et selon les chiffres d’Idate, la France est meilleure que la quasi-totalité de ses voisins européens.

41 millions de raccordements à la fibre d’ici 2026 en France

D’après l’étude effectuée par Idate sur 39 pays pour le FFTH Council Europe, et en se basant sur les chiffres diffusés par l’Arcep il y a quelques jours, la France a enclenché le turbo en termes d’installations fibrées. Le pays est passé devant tous les autres pays de l’Europe, à l’exception de la Russie qui compte 49 millions de locaux pouvant profiter d’une connexion à la fibre ou au câble. Rappelons d’ailleurs que le très haut débit peut être assuré par d’autres technologies que la fibre. Le câble en fait notamment partie, même si son débit est moindre qu’une connexion FTTH.

Malgré la situation sanitaire, le pays compte 5,5 millions de lignes supplémentaires en un an. Si l’on compte aujourd’hui plus de 22 millions de locaux éligibles, l’objectif initial de 30 millions en 202 pourrait être largement dépassé dans les prochaines années. En admettant que la France continue sur sa lancée, la totalité des locaux privés et professionnels pourrait disposer de la fibre optique au second semestre 2024. Soit un total de 41 millions de raccordements au très haut débit pour la période en question.

En revanche, comme évoqué plus haut, le déploiement de la fibre en France est assez disparate. Ce chiffre est donc à prendre avec toutes les pincettes qui s’imposent, car certaines zones sont plus difficilement raccordables que d’autres. Si les opérateurs ont eu tendance à privilégier les grandes villes, même celles-ci ne sont pas équipées dans les mêmes conditions. Paris et Lyon sont couvertes à près de 100%, mais pas Lille (46%) ni Marseille (65%), par exemple. Et dans les zones rurales, c’est un quart des locaux privés et professionnels qui sont éligibles.

Source : Les Échos