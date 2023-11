Fibre optique : Orange s’engage à accélérer son déploiement, mais il ne faut pas se réjouir trop vite

Orange se serait engagé auprès du gouvernement d'accélérer le déploiement de la fibre optique dans un certain nombre de communes françaises. Selon l'UFC-Que Choisir, il s'agit peut-être de promesses en l'air.

L’UFC-Que choisir nous révèle que lors d’un colloque réunissant des élus locaux, Jean-Noël Barrot, le ministre délégué chargé du numérique a annoncé avoir obtenu d’Orange un certain nombre d’engagements concernant le déploiement de la fibre optique. L’opérateur historique aurait ainsi promis de « rendre raccordables à la fibre les 300 000 logements » dans les zones dites très denses, qui comprennent « 106 communes parmi les plus peuplées ». Cet effort permettrait ainsi de couvrir 96 % de ces zones.

Sur le même sujet — La vente de forfaits mobiles diminue de plus en plus en France

Par ailleurs, Orange promet également de se pencher sur les zones moyennement denses, appelées « Amii ». La compagnie s’engage à rendre raccordables pas moins de 1 120 000 logements supplémentaires d’ici la fin de 2025, assurant qu’un effort particulier sera consenti pour « les 55 communautés de communes et agglomérations où la couverture est inférieure à 85 % ».

Orange annonce la mise en place du vrai raccordement à la demande

Mieux encore, Orange s’engage à raccorder les clients qui le demandent à la fibre optique dans un délai de 6 mois. Tout abonné de la compagnie qui a essayé d’entreprendre cette démarche sait à quel point elle est irritante, car dans les faits, les internautes n’ont d’autre choix que d’attendre que leur quartier soit effectivement couvert, ce qui dépend surtout des plans de déploiement des opérateurs.

À lire — Fibre optique : le gouvernement force la main d’Orange pour raccorder 1,5 million de foyers supplémentaires

Au premier abord, les nouvelles sont bonnes. L’association de défense des consommateurs met pourtant un bémol à cette partition. Pour que cette énième promesse soit actée, il faudra tout d’abord obtenir l’aval de l’Arcep, l’autorité de régulation des télécoms. Ensuite, cet engagement ne concerne qu’Orange, et aucun autre FAI pour l’instant. Et surtout, comme le souligne l’UFC-Que choisir, il faudra qu’Orange tienne sa promesse. L’ancienne France Télécom est bien familière des oublis et des déclarations non suivies d’effets. La semaine dernière encore, Orange a écopé de 26 millions d’euros d’amende pour non-respect de ses engagements.