Voitures électriques : la Fiat 500 reste le numéro 1 des ventes en France en mai 2022

La Fiat 500 électrique reste encore sur le podium des meilleures ventes en France. En mai 2022, la petite citadine est la voiture électrique la plus vendue dans l'Hexagone, pour le deuxième mois consécutif !

En fin d'année 2020, Fiat a lancé une version électrique de sa célèbre et populaire Fiat 500. En seulement un an, la petite citadine s'est rapidement imposée dans les meilleures ventes de voitures électriques en France.

En avril 2022, la Fiat 500e était d'ailleurs le modèle le plus écoulé dans l'Hexagone. Une belle performance, alors que l'industrie automobile est au plus mal en raison des difficultés liées à la pandémie et à la pénurie de composants électroniques. En effet, le marché global de l'automobile est en baisse de près de 10%.

La Fiat 500e continue de régner sur le marché des voitures électriques

Or, la marque italienne vient de confirmer sur le site de Stellantis (sa maison-mère) que la Fiat 500 est à nouveau en tête des ventes dans notre pays en mai 2022. Le constructeur a enregistré 2129 immatriculations supplémentaires sur le mois (soit une augmentation de 152 % par rapport à mai 2021), “ce qui permet à la citadine italienne de confirmer sa position de leader du classement dans la catégorie des voitures électriques”, ajoute Fiat.

La marque précise que la gamme “Batterie urbaine”, qui offre une autonomie de 190 km en WLTP, représente 40% du mix des commandes réalisées ce mois-ci. En clair, 2022 marque une excellente année pour la Fiat 500 électrique, avec des ventes multipliées par 4 par rapport à l'an passé.

Fiat domine le classement, Peugeot et Renault suivent

En mai 2022, on retrouve sur la seconde marche du podium la Peugeot e-208, avec 1668 exemplaires écoulés en France. Renault occupe la 3e position avec sa Twingo EV et ses 1500 unités vendues, tandis que la Renault ZOE se maintient à la quatrième place avec 1448 immatriculations, malgré une augmentation du prix de tous les modèles.

Pour en revenir à la Fiat 500 électrique, durant les cinq premiers mois de 2022, 7079 unités ont été immatriculées en France. “La petite citadine est donc à la deuxième place sur le podium des ventes de véhicules 100% électrique dans l'Hexagone, devançant d'un peu plus de 200 unités sa principale concurrente”, précise le constructeur.

Il faut rappeler qu'en début avril 2022, Fiat a lancé sa première offre sans engagement pour la Fiat 500 électrique à 299 € par mois. Cette formule a évidemment participé aux bons chiffres, puisqu'elle représente 5% des commandes en mai 2022.

