Fête des mères : la Fnac casse le prix des bracelets connectés Fitbit avec jusqu’à -23%

Pour la fête des mères, la Fnac frappe fort et propose des réductions allant jusqu'à -23% sur plusieurs modèles de bracelets connectés Fitbit. On vous détaille les offres dans cet article.

Découvrir la Fitbit Luxe chez la Fnac

Vous ne savez pas quoi offrir pour la fête des mères ce week-end ? Rendez-vous chez la Fnac et procurez-vous un bracelet connecté Fitbit à prix mini ! Véritables alliés pour le quotidien et la santé, ils feront plaisir à coup sûr.

Parmi toutes les offres, on a sélectionné le bracelet connecté Fitbit Luxe en version Orchidée et acier inoxydable platine avec -23% de réduction ! Il est ainsi disponible pour seulement 99,99€ au lieu de 129,99€.

Très utile tous les jours, la Fitbit Luxe vous propose de suivre vos activités et votre bien-être pour atteindre votre plein potentiel sans compromettre votre style. Le bracelet connecté intègre notamment le suivi du sommeil, du stress et de l'activité. Il vous indique les minutes passées en zone active et vibre à votre poignet lorsque vous atteignez une zone cardio cible.

Les meilleurs bracelets connectés Fitbit à prix mini

Découvrir la Fitbit Inspire 3 chez la Fnac

Vous cherchez un cadeau plus accessible ? La Fnac vous propose la Fitbit Inspire 3 avec -20% de réduction. Elle est ainsi disponible pour 79,99€ au lieu de 99,99€.

Parmi ses fonctionnalités, elle propose le suivi permanent du bien-être, jusqu'à 10 jours d'autonomie, le suivi continu de la fréquence cardiaque, la mesure du taux d'oxygène dans le sang et les notifications de rythme cardiaque irrégulier. Elle est étanche et confortable et peut accéder au GPS via votre smartphone. Elle peut également calculer votre score de sommeil et propose le réveil intelligent.

Découvrir la Fitbit Charge 5 chez la Fnac

Au contraire, vous cherchez un cadeau un peu plus conséquent ? Tournez-vous vers la Fitbit Charge 5, disponible chez la Fnac avec une remise immédiate de -20%. Vous pouvez ainsi vous la procurer pour 119,99€ au lieu de 149,99€ habituellement.

Parmi ses fonctionnalités, on note le GPS intégré, mais aussi le score de gestion du stress, la fonction Fitbit Pay, le calcul des minutes en zone active, son écran couleur et son mode affichage permanent, ses alarmes silencieuses, le réveil intelligent, le suivi continu de la fréquence cardiaque avec PurePulse, les notifications, le Google Fast Fair et les 20 modes de sport, le tout avec une autonomie allant jusqu'à 7 jours.

Découvrir la Fitbit Versa 4 chez la Fnac

Enfin, parmi toutes les offres, on a également trouvé la Fitbit Versa 4 Rose avec 6 mois d'abonnement inclus pour Fitbit Premium à -10% de réduction. Vous pouvez ainsi l'acheter chez la Fnac pour seulement 179€ au lieu de 199€.

Très performant, cette montre connectée et confortable vous propose un score d'aptitude quotidienne avec le calcul des minutes en zone active et plus de 40 sports disponibles depuis votre poignet. Elle intègre également un GPS et vous permet d'accéder à vos notifications appels, SMS et apps.