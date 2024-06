Festival de l’été chez AliExpress : une semaine de codes promos et des iPhone et iPad à prix fou

Pendant une semaine, AliExpress vous propose des réductions spectaculaires sur une large gamme de produits grâce à son Festival de l'été. Ne manquez pas les offres exceptionnelles sur les produits Apple et bien plus encore !

Découvrir les offres chez AliExpress

AliExpress lance son Festival de l'été ce samedi 1er juin, et pendant une semaine complète, jusqu'au 7 juin inclus, le géant du e-commerce propose des remises incroyables sur une vaste sélection de produits. Grâce à plusieurs codes promo, les clients peuvent bénéficier de réductions supplémentaires sur leurs achats, rendant cette période idéale pour faire de bonnes affaires.

Voici les codes promo disponibles durant le festival :

FRSC04 pour 4€ de remise dès 29€ d'achat

pour 4€ de remise dès 29€ d'achat FRSC08 pour 8€ de remise dès 59€ d'achat

pour 8€ de remise dès 59€ d'achat FRSC12 pour 12€ de remise dès 89€ d'achat

pour 12€ de remise dès 89€ d'achat FRSC20 pour 20€ de remise dès 139€ d'achat

pour 20€ de remise dès 139€ d'achat FRSC50 pour 50€ de remise dès 299€ d'achat

pour 50€ de remise dès 299€ d'achat FRSC80 pour 80€ de remise dès 499€ d'achat

Ces réductions sont applicables sur l'ensemble des produits disponibles sur le site, permettant aux clients d'économiser encore plus sur leurs achats.

iPad Air 5 et iPhone 15 : des offres incontournables sur les produits Apple

Parmi les offres les plus alléchantes du festival, les produits Apple se démarquent particulièrement. Connus pour être rarement en promotion, les produits Apple bénéficient cette fois-ci de réductions significatives, rendant cette semaine parfaite pour ceux qui souhaitent s'offrir des appareils haut de gamme à prix mini :

L' iPad Air 5 à 517,80€ au lieu de 778,57€

à 517,80€ au lieu de 778,57€ L' iPhone 15 Pro à 916,51€ au lieu de 1570€

à 916,51€ au lieu de 1570€ L'iPhone 15 à 656,68€ au lieu de 1265€

Acheter l'iPad Air 5 à -33% Acheter l'iPhone 15 Pro à -41% Acheter l'iPhone 15 à -48%

L'iPad Air 5 est une tablette polyvalente et puissante, idéale pour les professionnels, les étudiants, et les créatifs. Avec son écran Liquid Retina de 10,9 pouces, elle offre une qualité d'image exceptionnelle pour le visionnage de vidéos, la retouche photo et le dessin. Équipée de la puce M1 d'Apple, l'iPad Air 5 garantit des performances rapides et fluides, même pour les tâches les plus exigeantes. Son design léger et élégant en fait un compagnon de choix pour travailler ou se divertir en déplacement. De plus, la compatibilité avec l'Apple Pencil de deuxième génération et le Magic Keyboard en fait un outil idéal pour la prise de notes et la productivité.

Acheter l'iPad Air 5 à -33%

Les iPhone 15 et iPhone 15 Pro représentent le summum de la technologie mobile d'Apple. L'iPhone 15, avec son écran Super Retina XDR, offre des couleurs vives et des noirs profonds, parfaits pour le streaming et la photographie. Il est également doté d'un appareil photo avancé qui permet de capturer des images détaillées et des vidéos en haute définition. La puce A16 Bionic assure des performances rapides et une efficacité énergétique, pour une expérience utilisateur fluide.

Acheter l'iPhone 15 Pro à -41%

L'iPhone 15 Pro va encore plus loin avec des fonctionnalités supplémentaires comme le cadre en acier inoxydable, un écran ProMotion avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et une configuration de caméra encore plus avancée pour des photos et vidéos de qualité professionnelle. Il est parfait pour ceux qui recherchent le meilleur en matière de technologie et de design.

Acheter l'iPhone 15 à -48%

Le Festival de l'été d'AliExpress est une opportunité à ne pas manquer pour tous ceux qui souhaitent acquérir des produits de qualité à des prix défiant toute concurrence. Avec des stocks limités, il est crucial d'être parmi les premiers à profiter de ces offres exceptionnelles. N'attendez pas pour ajouter vos articles préférés à votre panier et utiliser les codes promo pour bénéficier de remises supplémentaires. Rendez-vous sur AliExpress dès le 1er juin et faites de bonnes affaires tout au long de cette semaine spéciale !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.