Faut-il se fier au score de sommeil des Galaxy Watch ?

Un score de sommeil un peu trop beau pour être vrai ? De nombreux propriétaires de Galaxy Watch s'étonnent d'obtenir de très bons résultats et questionnent la pertinence de cet indicateur.

Soit les utilisateurs de Galaxy Watch se sont soudainement mis à mieux dormir, soit il y a un problème avec le score de sommeil calculé par les montres connectées de Samsung. Depuis quelques jours, il semble que l'application Samsung Health affiche un score très élevé à des personnes qui obtenaient systématiquement moins jusqu'ici, et qui estiment que leur sommeil ne s'est pas forcément amélioré entre temps. Dans de nombreux cas, le score de sommeil dépasse les 90/100 et va même jusqu'à atteindre 99/100.

Le plus probable est que Samsung ait modifié son algorithme de calcul du score de sommeil. Reste à savoir si les nouveaux résultats obtenus sont voulus par le fabricant, ou si un bug affecte la note obtenue. D'après les témoignages partagés sur Reddit, le phénomène a l'air de concerner toutes les régions, tous les modèles de Galaxy Watch, et toutes les versions de One UI.

Un score de sommeil optimiste sur les montres connectées de Samsung ?

“Je porte une Galaxy Watch depuis 2022 et je surveille mon sommeil la plupart du temps. J'obtiens généralement un score autour de 80, parfois autour de 90, et parfois même autour de 70. Je ne crois pas avoir jamais atteint 93 ou 94. Soudain, j'obtiens un score de 99. C'est arrivé la semaine dernière, et je me suis dit : « Oh, c'est cool, je ne reverrai plus jamais ça. » Puis la nuit suivante, 99, puis de nouveau 99. Après ça, il est retombé à 96, puis est remonté à 99 la nuit dernière”, rapporte un utilisateur.

“J'ai eu 99 ces deux derniers jours et hier, j'ai eu 100 après une sieste d'une heure ! Mes scores n’ont jamais été aussi élevés auparavant, donc je partage tout à fait l’avis que quelque chose a changé”, estime un autre. “Je constate la même chose. Mon précédent record était de 91 avec une moyenne de 84 ; cette semaine, c'est 99 %”, ajoute un utilisateur.

Pour l'instant, Samsung n'a pas réagi. On ne sait donc pas si ces scores proches de la perfection sont une volonté de l'entreprise et si un correctif va être déployé pour revenir à la normale.